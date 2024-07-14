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娛樂 最新消息

（新片搶鮮看）性感男女神《飛月情海》 查寧牽手思嘉揭登月陰謀

思嘉喬安森（右）和查寧塔圖在《飛月情海》產生理念衝突，卻又相互吸引。（索尼影業提供）

記者許世穎／專題報導

提到「世紀陰謀論」，聽起來好像要形容什麼驚悚片的題材，但若搭配俊男美女，加上一點愛火花，或許就會是炎炎夏日的一個輕鬆有趣的選擇。沒錯，這就是《飛月情海》簡單的形容，畢竟有首度搭檔的「黑寡婦」思嘉喬安森、查寧塔圖這對「性感」組合，還有令人目眩神迷的60年代，光想像就夠賞心悅目了。

60年代被形容是回顧近代歷史時，價值觀改變最大的一個分水嶺，隨著戰後嬰兒潮出生的嬰孩逐漸長大，在當時是個屬於年輕人的世代，發生許多社會運動及觀念解放，不少事件影響至今。當然，不得不提的就是那「人類的一大步」，讓人類從仰望月亮，到首次登陸月球。

思嘉喬安森（左）首度搭檔查寧塔圖演出《飛月情海》。（索尼影業提供）

登月計畫雖成功，但數十年過去仍被不少人認定為造假，《飛月情海》就是探討「如果這個陰謀論是真實的，會是什麼樣子」；電影取材自「NASA 」美國太空總署60年代的阿波羅11號登月計畫，查寧塔圖飾演火箭發射總監，試圖透過登陸月球任務，讓美國在與蘇聯的太空競賽中取得領先地位，可惜一連串的失敗嘗試，讓這項昂貴的計畫成為大眾眼中的笑柄。

思嘉喬安森在片中飾演行銷高手，加入計畫後帶來一連串讓工程師們哭笑不得的公關操作，試圖扭轉NASA在美國人民心中的形象。當兩人的「行銷腦」對上「工程腦」，在造假與真實的理念上產生衝突，卻又相互吸引，而登月直播到底是不是宣傳包裝的騙局，就得進戲院去揭曉真相了。

電影《劇場版 藍色監獄 - EPISODE 凪》是日本今年又一部受矚目的運動類動畫電影。（羚邦提供）

★《藍色監獄》熱血 《DDDD惡魔的破壞》奇想

本月初才說今年上半年動畫片依舊是票房主力，本檔又接棒上映超人氣足球動漫的外傳電影《劇場版 藍色監獄 - EPISODE 凪》，不僅是日本今年上半年票房前10名的熱血大作，更成為緊追《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》與劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》後最受矚目的運動類動畫電影。

《DDDD惡魔的破壞》描寫生活在瀕臨毀滅世界中的女高中生的「日常生活」。（双喜提供）

同檔對打的日本動畫還有改編自人氣漫畫家淺野一二O的同名作《DDDD惡魔的破壞》，電影找來日本天團YOASOBI主唱幾田莉拉（ikura）、惡魔偶像歌手ano跨界擔任聲優，以末日科幻世界觀，上演「少女青春VS.末日VS.反烏托邦」的跳躍式時空奇想劇情，讓「現在」夾雜各種「過去」，本檔先推出前章，後章將相隔兩週接力上陣。

★台片《愛的噩夢》探索愛情中的怪癖

本檔新片還有導演廖明毅繼《怪胎》後再度聯手林柏宏、謝欣穎，又一次挑戰以iPhone手機拍攝完成的新片《愛的噩夢》，女主角項婕如、「大元」林艾璇更因該片雙雙入圍台北電影獎影后和女配角。電影再度探索愛情中包括控制慾及潔癖等「怪癖」，還有唱作俱佳的金曲音樂人黃宣化身「神祕兔子面具怪客」，讓電影瀰漫一股奇幻懸疑的氛圍，絕對不會單純跟觀眾講「純愛」那麼簡單。

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