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娛樂 最新消息

唐治平放鳥泰拳選手 奔基隆尋母

唐治平日前找到工作，要當泰拳教練。（愛爾麗提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕唐治平上月遭逢母喪，但他至今不認母親過世，加上戲約遭解，近況備受關注，好在有醫美集團老闆聘請他當泰拳教練，先讓他預支10萬薪水，還借他一台BMW代步車，終結失業困境。只是他昨原本要和格鬥選手青柳克明面對面切磋，卻意外放鳥對方，後來他透過電話解釋原本已準備出門，「接到朋友電話，說在基隆看到我媽媽蹤跡。」仍認為媽媽是「失蹤」，而非過世。

唐治平昨原本找泰拳選手青柳克明（圖）上課，但卻臨時爽約。（記者陳奕全攝）

他聽聞媽媽的「下落」，立刻開車到基隆找人，沒想到沒見到朋友，也找不到媽媽，他認為告知線索的朋友很不可靠，大嘆：「我跑來覺得被耍了，現在基隆正下大雨！」讓他心情更不好。

唐治平提到最近心情很亂，除了出門總被警方盤查，還要被檢查身份證，他埋怨道：「我頭上寫著你該查我ID嗎？」另外他也稱自己和淡水原先租屋處的房東延到15日才搬家，現在忙著收拾東西，「看到媽媽的東西好多，不知道要怎麼處理，我會去報（媽媽）失蹤。」

問他心情差的話，要不要找諮商師聊聊？他斬釘截鐵拒絕：「我不需要心理諮商。」說著說著，他又舊事重提，指出自己6月初開始，多次詢問警方要不要驗DNA，對方都不回應，近日卻又稱「齒模確認遺體」一事，他氣憤表示：「驗齒模要拖一個多月？這些事讓我很亂。」口氣中仍不相信媽媽過世。

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