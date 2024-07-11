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娛樂 最新消息

蔡思韵要來台Long Stay 甜喊劉俊謙小月亮

蔡思韵將於月底來台長待一陣子，男友劉俊謙因工作忙碌無法同行。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕香港新一代「文青女神」蔡思韵昨來台，透露7月底起將在台長待數月，連續拍攝短片和恐怖片，除了兩部片都是人妻角色，還要升格當人母，體驗從無到有的懷孕過程，因此近期都在感受即將懷孕生小孩的心情。

蔡思韵將於月底來台長待一陣子，男友劉俊謙（圖）因工作忙碌無法同行。（資料照，記者胡舜翔攝）

蔡思韵最近剛放完長假，還和蔡凡熙、曾敬驊、李沐等台灣友人到京都旅行，笑說自己胖了兩、三公斤。至於另一半劉俊謙，她說兩人很久沒有一起出去玩，雖然工作忙碌，仍會每天晚上視訊。先前他受訪時曾說女友是「小太陽」，蔡思韵害羞表示「他不會跟我講這些」，但也甜喊「那他是我的小月亮」。

兩人先前在路邊吵架的影片近期被挖出，蔡思韵說自己看影片也笑到不行，「我也忘記發生什麼事，只覺得很荒謬！」由於劉俊謙成為新一代男神後多出不少「劉太太」，蔡思韵說粉絲都愛屋及烏，也對她很友善。

劉俊謙憑《小曉》入圍甫結束的台北電影獎最佳男配角，其實很有心想來參加頒獎典禮，但因拍攝新片分身乏術，不過當晚的得獎感言事先都有準備好，搞笑爆料：「他誰都感謝了，就是沒有感謝我！」雖然笑言「我下次入圍也不謝他！」但仍幫男友集氣可以憑影集《此時此刻》入圍金鐘獎。

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