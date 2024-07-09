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NONO被控性侵7罪起訴 檢轟未見悔意從重量刑

NONO因性犯罪昨赴士院出庭。（記者王文麟攝）

〔記者溫于德、侯家瑜／台北報導〕本名陳宣裕的已婚男藝人NONO，遭查出對6名女子性犯罪，今年5月被檢方依3個強制性交、2個強制性交未遂、2個強制猥褻，共7罪將他起訴，NONO昨首度赴士林地院出庭，庭前、庭後面對記者詢問「是否有性侵？」、「是否後悔做錯事？」，他都拒絕回答；士院將依性侵害犯罪防治法規定，採不公開方式審理。

去年6月間，先有女模上網爆料稱NONO曾在車上對她強吻，後來有網紅「小紅老師」見NONO拒絕道歉也沒有承認犯行，決定替被害人挺身而出，赴台北地檢署提告。

北檢收案後，去年8月2日首度傳喚NONO到案，NONO雖否認所有指控，訊後仍被依涉嫌強制性交等5罪，諭令50萬元交保，同時禁止NONO騷擾、接觸被害人。

接著再有10人對NONO提告，北檢決定去年10月19日二度傳喚NONO，並依被害人的指述，當庭將NONO帶至偵查室外的「溫馨室」勘驗下體。然北檢後來考量沒有管轄權，去年12月19日將全案移由士檢偵辦。

士檢今年5月17日偵結，痛批NONO不知自重，為逞私欲而性侵、猥褻被害人，品行低劣，對6名被害人的身心危害至鉅，犯後態度迴避，絲毫未見悔意，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻，共7罪起訴NONO，同時建請法院對NONO從重量刑，以嚴懲惡行。

針對NONO昨首度出庭後不發一語，小紅老師表示目前暫時不做回應。

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