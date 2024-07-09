（胡如虹和她的藝人朋友們）方笛為夢朗讀 帶聽眾跟隨三毛去流浪

方笛橫跨廣播、電視，主持經驗豐富。（胡如虹攝）

文／胡如虹

上個月張學友因為感染「呼吸道融合病毒」（RSV）取消了3場小巨蛋演唱會，因為方笛的老公林清榮跟弟弟方端仁都是耳鼻喉科名醫，跟她聊起張學友的病情，她傳了一張他們夫妻以前跟張學友的合照給我看，照片中張學友跟她親密的臉貼臉比讚，但另一隻手卻搭在她老公的肩膀上。

「看看學友，多貼心啊！不忘另隻手搭我家老爺肩上，老爺也很感動。」方笛說學友這次突然生病，她的老公和弟弟都說，如果學友需要，他們可以隨時為他開診。

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方笛和張學友（右）交情好，名醫老公林清榮（左）也和張學友熟識。（方笛提供）

★金嗓主持人 從廣播成功跨界電視

這就是方笛，不只聲音知性沉穩、溫柔有情，私底下的個性也很溫暖熱心。她笑說，以前常有人問她，是不是因為她弟弟跟老公都是喉科醫生，所以她的聲音才會這麼好，她都回答：「對不起，我做廣播的時候，我弟還沒有當醫生；認識我老公的時候，我已經很紅了，我要感謝的是我媽給我的聲音。」

方笛說的沒錯，媽媽不但給了她醉人的聲音，還有迷人的酒窩。她曾經是當紅的廣播主持人，在警廣、中廣做了30年的廣播節目，主持警廣《今夜之歌》15年，報路況、播歌陪伴夜歸人度過多少漫漫長夜。她字正腔圓帶著微微甜意的聲音就好像大家熟悉的老朋友，她也是少數從廣播跨界電視的主持人，台視、中視、華視與民視都曾經看到她主持節目的身影，和許多藝人結下善緣。

方笛花4年的時間完成了《三毛典藏有聲書系列》。（胡如虹攝）

★不凡的旅程 4年完成9本三毛有聲書

一輩子從事跟聲音有關的工作，方笛一直到現在仍善用她的聲音專長，在i聽聽 （iListen）當Podcast主持人朗讀《三毛典藏有聲書系列》。

三毛的書迷很多，以前大家都是透過看書閱讀跟三毛去冒險，現在則可以透過方笛的朗讀，隨著三毛去流浪。

花了4年的時間朗讀9本三毛典藏套書，方笛承認是一大挑戰，拿過廣播金鐘獎的她，以前就做過廣播劇，聲音表情的拿捏難不倒她，難的是面對這位揚名世界，多才多藝、冒險犯難，卻又熱情熱心熱血的奇女子，她要思考該用什麼樣的聲音來敘述她那不凡的旅程？又該用什麼樣的情緒引領聽者進入三毛的浪漫情懷裡？

方笛用滿懷感情的聲音朗讀三毛的《撒哈拉沙漠》、《橄欖樹》…，也用心揣摩三毛下筆當下的情緒起伏，她手上的書有很多黑筆做過的小修改，「文字跟說的不一樣，還是要做一些更動，才能講得順。」我看她把「使我驚出汗來」改成「讓我嚇出汗來」，簡單的「讓」跟「嚇」，都是口語學問。

方笛一輩子都在做跟聲音有關的工作。（胡如虹攝）

★鼓勵勇敢冒險 去看看外面的世界

在朗讀三毛的作品中，方笛也有很多的感觸和收穫，她說三毛作品有一種悲天憫人的情懷，兩年前媽媽過世，她哀痛不已，讀到三毛提到丈夫荷西的死，從行屍走肉寫到親友的擔憂，字裡行間給她很大的感動，讓她學會為了周遭的親友，把悲傷的情緒儲藏在心中一個角落。

方笛很推薦大家去看或是聽三毛的作品，她說世界戰火頻傳，人們的生活都很緊張，大家可以在文學的世界裡有一些不一樣的想像，可以開心快樂一點；而且現在的人膽子越來越小，缺少冒險的精神，當年三毛要花3、4天的時間才能從台灣飛到南美洲的馬丘比丘，現在的年輕人出國都要直飛，甚至有直飛也不願意去太遠的國家旅行。她希望透過三毛的作品灌輸年輕人冒險的精神，也鼓勵一些上了年紀的人，還是可以走出去看看外面的世界。

身為醫生的家屬，方笛一直很關心醫療、疾病問題，她說最近突然想到很多罕見疾病患者不能動、不能看，但可以聽，所以她正在促成i聽聽和罕見疾病基金會合作，希望罕見疾病患者可以用聽的跟著三毛一起去流浪冒險。

三毛筆下有一種悲天憫人的情懷，方笛的聲音也有一種悲天憫人的溫度，兩者加乘，可以給人更大的想像空間與力量。

胡如虹（右）和她的藝人朋友方笛。（胡如虹攝）

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