明道被說撞臉阮經天 笑納恭喜封影帝

明道為宣傳電影《前途海量》返台，模樣依然相當帥氣。（記者陳逸寬攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕明道特別從上海飛回台，昨天在信義威秀出席電影《前途海量》的首映會，吸引200名觀眾共襄盛舉。最近他被說撞臉《周處除三害》的阮經天，被當場恭喜「奪下北影影帝」，明道一聽也笑翻，表示還真的有人叫他陳桂林，「我有跟小天講，這片子很好，人家都以為是我拍的。」

阮經天以《周處除三害》獲今年北影影帝。（一種態度提供）

提到近況，明道分享女兒現在9個月大，現在哄睡小孩，哄到自己都先睡著了。至於4歲的兒子最近則學會「利用」爸爸的藝人身分，「我兒子說『你知道他是誰嗎？』，那你的水槍可以借我嗎？」讓明道好氣又好笑：「你竟然出賣我！」

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明道在片中飾演麥克，搞笑又幽默的形象，與過去他演出偶像劇的霸道風大不同。被問到會不會想要回來台灣演戲？他表示台灣的戲劇電影近年來都往新的方向去突破，雖然現在看到台灣的影視產業覺得有些陌生，卻又很興奮，「本來這邊是我的家，卻感到陌生，好想跟新的人合作。」《前途海量》在7月12日上映。

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