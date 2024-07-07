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娛樂 最新消息

（第26屆台北電影獎）林品彤封后阮經天稱帝 《由島至島》抱百萬首獎 《老狐狸》5喜大贏家

金馬影后林品彤以《小曉》勇奪台北電影獎最佳女主角，開心表示做了不可思議的夢。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕第26屆台北電影獎昨在台北中山堂頒獎，紀錄片《由島至島》拿下壓軸大獎百萬首獎，導演蕭雅全執導的《老狐狸》勇奪最佳劇情長片、導演、攝影、造型設計、編劇，共5獎成本屆大贏家；影帝后分別由《周處除三害》阮經天、《小曉》林品彤獲頒。

蕭雅全直呼台北電影節是伯樂，「感謝一路走來，業界的朋友，工作人員，一切力量讓我更強壯，謝謝評審。」

蕭雅全執導《老狐狸》奪下北影最佳劇情長片、導演等5獎成大贏家。（記者王文麟攝）《由島至島》製片林婉玉代領百萬首獎。（記者王文麟攝）

下月將滿13歲的林品彤，繼去年《小曉》過動症女孩拿下金馬影后後，昨再接再厲，踢走《春行》老將楊貴媚、《莎莉》劉品言等人，擒下台北電影獎影后。

林品彤具大將之風感性表示，兩年前因《美國女孩》入圍北影最佳新演員獎，這次因為《小曉》再次回到這裡，做夢都想不到的，感恩《小曉》帶自己走了很遠，還說希望以後會跟《小曉》一樣，勇敢長大，犯錯，做夢。

評審肯定林品彤詮釋具身心問題的角色，以獨特而自然的表演方式，凸顯複雜的劇本情境，難度極高，表演恰如其分。

阮經天以《周處除三害》勇奪北影影帝，人在倫敦工作無法出席。（資料照，記者陳逸寬攝）

影帝方面，阮經天以《周處除三害》「陳桂林」一角順利擊退《春行》喜翔、《（真）新的一天》李銘忠等人，拿下最佳男主角，阮經天因在倫敦工作，未能出席典禮，由監製李烈代為領獎。

李烈唸出阮經天的致謝簡訊，暗藏他對母親的思念，表示媽媽曾告訴他「想就去做呀，想那麼多幹嘛？」他感謝母親賦予的不放棄精神，最後獻給眾人願世界美好，人心平和。

評審大讚阮經天在《周處三害》傾盡自身所有投入角色之中，在亡命之徒的角色塑造中，展現細膩的情感層次，驚人而亮眼。

第26屆台北電影獎得獎名單

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