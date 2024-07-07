《猜猜我是誰解謎》文章8歲當遊子 印尼華僑在台開啟新聲命 鬧家庭革命

文章回憶當年來台灣發展歌唱事業，讓爸爸一度很不諒解。（記者陳逸寬攝）

記者陽昕翰／專訪

三金歌王文章是印尼華僑，他在印尼出生，為了求學8歲離鄉背井到馬來西亞讀書，開始了漂泊的人生歷程；高中在美國唸書的他，大學轉至加拿大求學，大學畢業後跑到日本工作，出社會後難忘情最愛的歌唱，決定在台灣開啟歌唱事業。

文章（前排右）小時候開心與父母親出遊。（文章提供）

★愛唱歌參賽都奪冠 大學副修聲樂組樂團

文章在印尼蘇門答臘的小鎮出生，父母親共育有9個孩子，排行老六的他被家人稱作「三少爺」，從小備受寵愛。

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文章年紀輕輕就到國外唸書，他受訪笑說，學生時代就很愛唱歌，從國小到高中只要參加歌唱比賽都是冠軍，當時多是唱印尼歌還有英文歌曲。

文章受訪回憶：「當歌手就是我小時候的夢想，可是長大後卻不敢多想。」他大學主修經濟，副修則是選了聲樂，還有組了個樂團，可以兼顧興趣。

文章在加拿大讀大學，主修經濟、副修聲樂。（文章提供）文章大學畢業後赴日本工作。（文章提供）

無奈在40多年前的保守年代，起初文章並沒有勇氣追尋夢想，大學畢業後選擇到日本工作，某次休假回到新加坡試唱才遇貴人被發掘，成了當歌手的契機。

★到紅館觀賞演唱會 中風爸爸感動哭泣

文章為了當歌手鬧起家庭革命，因為不願意繼承家業，一度讓爸爸傷透了心，笑稱老爸是在報紙看到他的新聞才知道兒子變成了歌手，一氣之下多年不跟他聯絡。

文章表示︰「我真正走進演藝圈，爸爸是非常非常反對的，總認為我好像是去賣唱。」至於如何破冰，文章透露是等到他獲得台灣金鐘獎的肯定後，爸爸才終於消氣。

文章30歲時在台灣發展拍攝的宣傳照。（文章提供）

文章笑說，慶幸自己的二伯父非常喜歡《古月照今塵》這首歌，「二伯覺得當歌手挺好的，幫我跟爸爸說情，還提到能夠在台灣跟劉文正、費玉清一起表演很不錯。」最終文章的父親才釋懷。

文章的父母已離世多年，他透露這輩子永遠忘不了，父親當年專程到香港紅館看他的演唱會，「當時爸爸已經中風了，也無法言語，只能用哭來表達內心的感動。」

而文章從小跟媽媽的感情最好，「我很感謝我母親當初的堅持，把我送到海外接受教育，並始終支持我的夢想。」

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