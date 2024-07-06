八三夭台中生日趴喊玩濕身秀 陳昊森生日圓夢辦音樂會

八三夭今年將在台中舉辦生日趴。（不搖就滾提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕八三夭成軍17年，每年與歌迷同歡的生日趴首度前進台中，生日趴主題為「水啦水啦」，團員穿上充滿渡假風的衣服，拿起水槍站在泳池邊拍攝宣傳照，號召粉絲一起玩到濕身；8月將過28歲生日的陳昊森，也心情緊張又興奮的宣布要舉辦個人首場音樂見面會。

陳昊森宣布舉辦音樂見面會。（華研國際提供）

八三夭第一次在台中舉辦大型售票演唱會，「水啦水啦」2024生日趴8月17日在台中圓滿戶外劇場登場，團員寵粉無極限，預告當天應該是生日趴嘉年華，因為活動從白天就開始，在圓滿戶外劇場的公園將安排很多攤位，呼籲歌迷可以提早來吃吃喝喝，甚至安排了小舞台讓年輕樂團及學生樂團一起表演。

請繼續往下閱讀...

既然要上演濕身秀，至於是否會開始練身材，對此八三夭的成員笑稱， 「我們不臨時抱佛腳，平時都會自主上健身房慢跑鍛鍊。」門票7月6日中午12點在kktix開賣。

去年陳昊森發行首張專輯《Almost Human》很享受歌手的身分，當時就向粉絲喊話：「希望你們的日常有我陪伴，有天我們一起開『我們』的演唱會。」如今這個夢想將8月2日實現。

今年陳昊森絕大部分時間都在拍戲，因此見面會的消息一公布，歌迷紛紛直呼驚喜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法