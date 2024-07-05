晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《超人力霸王》登台特展 平野宏周撐破褲子救地球 小澤雄太開心師兄AKIRA揪喝一杯

小澤雄太（左）、平野宏周與超巨大「超人力霸王」合影，十分帥氣。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕《超人力霸王》系列誕生58週年首次前進海外舉辦特展，將在明天於華山開展，飾演「傑特」的演員平野宏周、「傑洛」小澤雄太特別來台，小澤雄太是「國民姐夫」AKIRA的師弟，透露AKIRA推薦他去九份、夜市，還邀請他喝一杯。

平野宏周、小澤雄太都是首次來台，前天前往九份，品嘗花生捲冰淇淋，小澤雄太驚呼裡面竟然有包香菜，味道相當衝擊。平野宏周則是對每道台菜都印象深刻，雖然是首次來台灣，卻像「夢裡來過5次」一樣，不管是天氣還是人，都讓他感到很熟悉及親近。

提到拍攝中最印象深刻的事，飾演傑特的平野宏周自爆拍攝第一集時，因為衣服尺寸不合，褲子竟然直接破掉，超害怕內褲會走光，「你們可以看到我一邊為了地球奮戰，一邊避免被鏡頭拍到走光。」

被問到是否有機會拍攝台灣番外篇，從台灣拯救地球？小澤雄太表示當然願意，因為在日本拍攝的場地有限，希望不只在台灣，到世界各地拍攝感覺都會很美。平野宏周則笑說，有需要的話，他也會來拯救台灣，「不過我連日文都說很爛，我應該先把日文學好，顧好日本，有機會再來台灣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中