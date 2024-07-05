《超人力霸王》登台特展 平野宏周撐破褲子救地球 小澤雄太開心師兄AKIRA揪喝一杯

小澤雄太（左）、平野宏周與超巨大「超人力霸王」合影，十分帥氣。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕《超人力霸王》系列誕生58週年首次前進海外舉辦特展，將在明天於華山開展，飾演「傑特」的演員平野宏周、「傑洛」小澤雄太特別來台，小澤雄太是「國民姐夫」AKIRA的師弟，透露AKIRA推薦他去九份、夜市，還邀請他喝一杯。

平野宏周、小澤雄太都是首次來台，前天前往九份，品嘗花生捲冰淇淋，小澤雄太驚呼裡面竟然有包香菜，味道相當衝擊。平野宏周則是對每道台菜都印象深刻，雖然是首次來台灣，卻像「夢裡來過5次」一樣，不管是天氣還是人，都讓他感到很熟悉及親近。

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提到拍攝中最印象深刻的事，飾演傑特的平野宏周自爆拍攝第一集時，因為衣服尺寸不合，褲子竟然直接破掉，超害怕內褲會走光，「你們可以看到我一邊為了地球奮戰，一邊避免被鏡頭拍到走光。」

被問到是否有機會拍攝台灣番外篇，從台灣拯救地球？小澤雄太表示當然願意，因為在日本拍攝的場地有限，希望不只在台灣，到世界各地拍攝感覺都會很美。平野宏周則笑說，有需要的話，他也會來拯救台灣，「不過我連日文都說很爛，我應該先把日文學好，顧好日本，有機會再來台灣。」

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