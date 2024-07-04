黃宏軒公主抱涂善存 催票願穿女裝跑場

魏蔓（左起）、王彩樺和鄭人碩出席《我想和你在一起》首映。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《我想和你在一起》昨舉行首映，導演蔡旻樺、胡皓翔率領主要演員群林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫、王彩樺、鄭人碩、魏蔓等人一同出席。王彩樺在片中飾演林映彤母親，昨也帶著兩個女兒來看電影，笑言：「我帶戲外的女兒來看戲裡的女兒！」更透露拍攝時小女兒來探班，最後也入鏡電影中。

黃宏軒（右）和涂善存感情好，兩人更在首映現場上演公主抱。（記者潘少棠攝）

王彩樺在片中與湯志偉演夫妻，一搭一唱笑果十足。她回憶兩人曾合作八點檔《愛》，沒想到多年後再次合作，發現湯志偉除了長得帥、會演戲，講話還是這麼有趣，「很有當諧星的潛力！」

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在片中飾演音樂老師的鄭人碩昨被爆女友小薰開車甜蜜接他收工，他卻都坐在後座，副駕讓給不同友人。他解釋是因為坐在副駕要一直回頭跟友人說話，所以坐後座比較方便，更自嘲沒想到還有人願意跟拍，「原來我還在業界呀！」

幾位年輕演員被問到票房公約，黃宏軒允諾只要票房破5000萬，就和涂善存穿女裝跑宣傳，感情好的兩人更在首映現場上演公主抱，林映彤和席惟倫也說如果達標，就戴上禿頭頭套一起加入。鄭人碩當場霸氣表示，如果票房破億他就一起穿女裝，王彩樺聽了則說破億她就穿性感三點式泳裝，「但我要先減肥！」《我想和你在一起》明天在台上映。

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