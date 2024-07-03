〈讓我們藝起讀書吧〉禾浩辰解讀隱喻 踏上尋愛之旅

禾浩辰對散文類及帶有隱喻的著作很感興趣。（禾浩辰提供）

治癒系插畫著作成充電法寶

記者傅茗渝／專訪

禾浩辰近來屢登實境秀，接連扛下《神秘五金行》、《我的明星村長》主持棒前進鄉里，在節目中當起呆萌男神；問起面對繁忙工作如何充電？他表示閱讀是最佳法寶，「讓自己去感受跟體會文字的力量。」

禾浩辰喜歡看散文或天馬行空帶有隱喻類的書，這次特別推薦粉絲贈送、治癒系作家安東尼插畫著作《這些都是你給我的愛2：雲治》。他透露過去合作《陪安東尼度過漫長的歲月》小說翻拍，曾和作者在澳洲相見，大讚對方是個很溫暖的人。

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《這些都是你給我的愛2：雲治》為系列二作，講述兔子男孩安東尼失戀後，為找到戀人嚮往之地，踏上旅途尋找「愛」的真諦。書中所言「什麼是愛呢，我不是很聰明，我說不清楚，我認識一些聰明的人，他們也說不清楚。」讓禾浩辰心有戚戚焉，「愛確實是一件難以解釋的事情，不管是對朋友、家人、情人都是，可能會使你失去理智，也可能會讓你充滿希望。」

談起表達愛的方式，禾浩辰形容自己是「有空間感的愛」，會讓對方知道他一直都在，偶爾給予溫暖，像是工作出差不忘買紀念品、手作小禮物，趁家人朋友的生日或特殊節日送上驚喜。而書中另一句讓他難忘的是「你應該帶著這顆心繼續旅行，找到做這顆心的意義，至於我，盡管，曾經一心一意地為她付出了真心，但是我的心還在，等遇到對的人，它會活起來的。」

禾浩辰很欣賞書中用隱喻的方式探討愛與成長，「可能不知不覺中你就長大了，不再相信童話故事；在成長的道路上也可能走著走著，就會迷失方向，但是在看書的過程中我好像回到小朋友的心態，平靜又療癒。」《這些都是你給我的愛2：雲治》就像經典名作《小王子》，有文字有插畫，不同狀態下閱讀會有相異感受，非常推薦給各年齡層書迷。

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