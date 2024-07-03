郁方淚憶高中扛家計 2兒出國讀書估燒4千萬

郁方憶高中半工半讀，如今有能力回饋社會。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕郁方婚後育有2子1女生活相當幸福美滿，昨出席賽珍珠基金會公益記者會擔任愛心大使，談及過去高中半工半讀、繳不起大學報名費的辛苦往事忍不住落淚，而如今的她已有能力可以回饋需要幫助的人，感性直呼：「老天爺讓我們經歷這些都是有道理的。」

郁方高中就開始扛家計，當時半工半讀當過圖書館小妹、餐廳服務生等，坦言當時生活不容易，「我連畢業紀念冊1800元都繳不出來，那時候我成績很好有機會保送，但我沒有去，因為繳不出報名費。」後來在路上被星探挖掘，才踏入演藝圈。而縱使過去日子相當艱辛，但她樂觀看待，認為就是有過去的經歷，才造就出現在的自己，「我現在有能力、願意去資助所有的慈善團體！」

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談及孩子們，郁方提到大兒子今年要申請美國的大學，第一志願是紐約大學，「老大4年學費要花1、2千萬左右，老二想念加拿大的，女兒想在台灣念書，就都尊重他們。」她2個兒子在國外念大學，粗估學費要花4千萬台幣。

至於會不會擔心小孩出國念書會學壞？郁方表示很放心：「我的小孩討厭菸酒，從小到大都很清楚要做什麼，就是立志賺錢，出國唸書是他們想要的。」

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