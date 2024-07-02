Jimin新曲狂奪冠軍 靈感來自披頭四 酷玩開唱祝福兄弟BTS

Jimin發行新單曲，人氣席捲全球。（翻攝自X）

〔記者鍾志均、廖俐惠／綜合報導〕「BTS防彈少年團」Jimin將於19日發行全新專輯《Muse》，上月28日率先推出單曲《Smeraldo Garden Marching Band》，靈感來自搖滾天團「披頭四」的作品《Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band》，該曲短短一天登頂全球108個國家和地區的iTunes單曲榜，人氣超旺。

新曲MV情節充滿奇幻色彩，Jimin和孩子們在花園中跳舞，畫面可愛，療癒人心；《Muse》則是Jimin的尋找靈感之旅，將他迷失方向、懷疑自己的情感透過歌曲傳遞給廣大聽眾。

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酷玩主唱克里斯馬汀希望將歌聲傳遞給BTS。（歐新社）

目前除了JIN已退伍，BTS其他5位成員仍在服兵役，他們遠在英國的樂團朋友「酷玩」（Coldplay）特別為BTS獻上祝福，在演唱《My Universe》之前，主唱克里斯馬汀表示：「他們正在軍隊裡，那我們就將歌聲傳到韓國，傳遞很多的愛給我們的兄弟BTS！」克里斯馬汀更獻唱韓文歌詞，現場大合唱相當溫馨。

酷玩與BTS多次合作，私下交情也甚好。（翻攝自X）

酷玩與BTS合作密切，2021年共同推出歌曲《My Universe》，JIN在2022年發行的個人單曲《The Astronaut》，酷玩也參與詞曲創作，JIN甚至飛到阿根廷布宜諾斯艾利斯擔任酷玩的演唱會嘉賓，一起演出這首歌曲，至今仍為粉絲津津樂道。

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