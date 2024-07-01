BTS防彈少年團服兵役！Coldplay唱韓文歌詞：歌聲傳到軍營

Coldplay與BTS多次合作，私下交情也甚好。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團BTS防彈少年團除了大哥JIN退伍之外，其他5名成員仍在服兵役，英國酷玩樂團Coldplay特別在演出舞台上為他們獻上祝福。

BTS遠在英國的樂團朋友「酷玩Coldplay」日前在音樂節演出中，演唱《My Universe》之前，主唱克里斯馬汀表示：「他們正在軍隊裡，那我們就將歌聲傳到韓國，傳遞很多的愛給我們的兄弟BTS！」克里斯馬汀更獻唱韓文歌詞，現場大合唱相當溫馨。

請繼續往下閱讀...

Coldplay與BTS合作密切，2021年共同推出歌曲《My Universe》，JIN在2022年發行的個人單曲《The Astronaut》，Coldplay也參與詞曲創作，JIN甚至飛到阿根廷布宜諾斯艾利斯擔任Coldplay演唱會嘉賓，一起演出這首歌曲，至今仍為粉絲津津樂道。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法