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BTS防彈少年團服兵役！Coldplay唱韓文歌詞：歌聲傳到軍營

Coldplay與BTS多次合作，私下交情也甚好。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團BTS防彈少年團除了大哥JIN退伍之外，其他5名成員仍在服兵役，英國酷玩樂團Coldplay特別在演出舞台上為他們獻上祝福。

BTS遠在英國的樂團朋友「酷玩Coldplay」日前在音樂節演出中，演唱《My Universe》之前，主唱克里斯馬汀表示：「他們正在軍隊裡，那我們就將歌聲傳到韓國，傳遞很多的愛給我們的兄弟BTS！」克里斯馬汀更獻唱韓文歌詞，現場大合唱相當溫馨。

Coldplay與BTS合作密切，2021年共同推出歌曲《My Universe》，JIN在2022年發行的個人單曲《The Astronaut》，Coldplay也參與詞曲創作，JIN甚至飛到阿根廷布宜諾斯艾利斯擔任Coldplay演唱會嘉賓，一起演出這首歌曲，至今仍為粉絲津津樂道。

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