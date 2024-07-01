台語歌王歌后-黃妃3度封后準備開唱 蘇明淵2度稱王搞丟包種茶水壺

黃妃（左）獲金曲最佳台語女歌手獎慶功，寶貝兒子開心獻吻。

（記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰、侯家瑜╱台北報導〕黃妃以專輯《十八般武藝》第3度奪下台語歌后，前晚慶功宴寶貝兒子開心獻吻，她受訪宣告「封肚」，「已經放棄了，我流產過4次，很心痛」；蘇明淵2度奪下台語歌王，受訪笑曝靠老婆買的金色內褲加持鍍金。

蘇明淵（右三）、舞思愛（右四）與歐開合唱團都獲得金曲35的肯定，同門的王宏恩（左二）也到慶功宴同歡。（記者陳奕全攝）

黃妃在典禮後開心慶功，師弟李子森與好友杜忻恬也來沾喜氣，老公則是帶著兒子現身。被問到還想要拚第二胎嗎？黃妃則是連忙說不，提到多年前流產仍有陰影，早已經放棄拚生二寶的想法。

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黃妃風光奪下第3座台語歌后，緊追江蕙、黃乙玲的獲獎紀錄，她也將兌現承諾舉辦演唱會，謙虛稱自己的歌太難唱需要勤加練習，「場地鎖定台北，明年我會加油啦！」

蘇明淵以專輯《心內烏空》2度奪下台語歌王，與同樣獲得金曲獎肯定的舞思愛、歐開合唱團合體慶祝。

蘇明淵透露在金曲獎前夕父親生病，面臨到正在住院的爸爸，是否該插管治療的難題，「我身為長子希望他能插管，但又不能確定爸爸的意願，我是很痛苦的。」所幸後來父親身體狀況好轉，現在已經出院。

蘇明淵笑說這次能拿獎，多虧有身邊的貴人加持，包括老婆大人上網選購的金色內褲，而他在領獎致詞時透露喝「包種茶」添好運，沒想到拿了獎就把他的水壺丟在典禮現場，唱片公司接獲主辦單位通知才得知消息，成了意外插曲。

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