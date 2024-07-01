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娛樂 最新消息

B.I金韓彬週末嗨翻台北 放話嗓子要唱啞

B.I金韓彬將於週末來台開唱，目前正全力準備，帶給台粉最好演出。（萬星國際娛樂文化提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團iKON前隊長「B.I」金韓彬將於7月6日來台會粉絲，會帶著全新單曲《Tasty》和台灣歌迷見面；對於即將來台開唱，他嘴甜表示只要想著粉絲們就很期待了，並請大家推薦絕佳旅遊景點或必去餐廳，承諾會收到口袋名單。

B.I於2019年曾爆出涉毒，幸好獲韓媒平反，近年逐漸重回音樂正軌；他自今年5月起展開亞洲巡迴演出，透露巡演前先去接受物理治療，體力變得好很多，因此才能繼續帶給大家精彩的表演。

B.I分享創作靈感隨處可見，表示會堅持走音樂路。（萬星國際娛樂文化提供）

聊起紓壓方式，B.I像陽光大男孩一樣喜歡打籃球，不過他說為了避免運動過度受傷或讓身體超出負荷，許久未碰籃球，等到巡演結束後會再重拾興趣。

身為創作歌手，B.I表示多半從日常生活中獲取靈感，舉例洗澡、吃飯或躺著發呆都能萌生出音樂想法；他自謙至今尚未累積豐富人生經歷，偶爾會從書本、電影汲取創作靈感。

經歷過形象大跌、退團風波，B.I表示感到疲憊時，總會想起「留到最後的人就是勝利」這句話，意指無論如何，都會堅持到最後，因而產生源源不絕的動力。

B.I去年3月曾在台北國際會議中心開唱，他回憶當時彩排，台灣歌迷反應有些安靜，直到正式演出後，才發現大家變得非常熱情；他表示這次會用「嗓子要唱啞」的程度盡情演出，希望能與粉絲一起留下美好回憶。

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