晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江蕙逆齡同框周董捧獎盃 被誤認是林書豪老婆

林書豪（左起）開心和江蕙、周杰倫、昆凌及好友分享奪冠獲得獎盃的喜悅。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕引退歌壇近9年的天后「二姊」江蕙閒逸生活讓氣色更好，看起來更年輕，日前站在籃球明星林書豪身旁合影，竟被網友誤認是林書豪老婆。

江蕙和「周董」周杰倫、昆凌夫婦一起和林書豪餐敘，也感受林書豪所屬新北國王隊贏得冠軍的喜悅。林書豪分享合照並談到：「終於跟周教練慶祝（二姊，很高興跟妳吃飯）。他一整年一直在背後幫助了我很多，因為他，才能贏冠軍。」

林書豪（左）球隊贏得冠軍，透露周杰倫平常給他很多建議。（翻攝自臉書）

熱愛籃球的周董開心說：「聽著我的話就對了！」由於大合照時林書豪讓二姊和周董拿著獎盃，周董笑說宛如他和二姊得獎，更得意說：「好歹我跟二姊都是制霸金曲獎的人，獎盃給我跟二姊也行。」網友則大讚：「江蕙加周杰倫，這含金量比總冠軍還扯。」

雖然林書豪已是打過NBA的球星，但他還是很看重周董的建議，特別提到周董這一年來不斷給他的提點：「球不用投進，帥氣的運球最重要；投籃之後千萬不看球，就直接帥氣走掉。進就會有尖叫；上籃和三分球太累了，中距離轉身然後fadeaway是最棒的選擇。」

有趣的是，周董還跟林書豪說：「賽前不用聽教練，重點是聽我的歌。」林書豪還透露周董告訴他：「如果遇上防守給壓力，傳給隊友讓他們解決；防守真的超浪費時間，盡量抓緊這個機會跟球迷打招呼。」幾乎不是正規教練會給的建議，也逗笑網友。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中