江蕙逆齡同框周董捧獎盃 被誤認是林書豪老婆

林書豪（左起）開心和江蕙、周杰倫、昆凌及好友分享奪冠獲得獎盃的喜悅。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕引退歌壇近9年的天后「二姊」江蕙閒逸生活讓氣色更好，看起來更年輕，日前站在籃球明星林書豪身旁合影，竟被網友誤認是林書豪老婆。

江蕙和「周董」周杰倫、昆凌夫婦一起和林書豪餐敘，也感受林書豪所屬新北國王隊贏得冠軍的喜悅。林書豪分享合照並談到：「終於跟周教練慶祝（二姊，很高興跟妳吃飯）。他一整年一直在背後幫助了我很多，因為他，才能贏冠軍。」

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林書豪（左）球隊贏得冠軍，透露周杰倫平常給他很多建議。（翻攝自臉書）

熱愛籃球的周董開心說：「聽著我的話就對了！」由於大合照時林書豪讓二姊和周董拿著獎盃，周董笑說宛如他和二姊得獎，更得意說：「好歹我跟二姊都是制霸金曲獎的人，獎盃給我跟二姊也行。」網友則大讚：「江蕙加周杰倫，這含金量比總冠軍還扯。」

雖然林書豪已是打過NBA的球星，但他還是很看重周董的建議，特別提到周董這一年來不斷給他的提點：「球不用投進，帥氣的運球最重要；投籃之後千萬不看球，就直接帥氣走掉。進就會有尖叫；上籃和三分球太累了，中距離轉身然後fadeaway是最棒的選擇。」

有趣的是，周董還跟林書豪說：「賽前不用聽教練，重點是聽我的歌。」林書豪還透露周董告訴他：「如果遇上防守給壓力，傳給隊友讓他們解決；防守真的超浪費時間，盡量抓緊這個機會跟球迷打招呼。」幾乎不是正規教練會給的建議，也逗笑網友。

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