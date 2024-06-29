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娛樂 最新消息

王淨扮阿飄慘哭 羨慕張榕容光速卸妝 陳柏霖古早味行頭裝低調

王淨受封票房保證，謙虛表示不是她一個人的功勞。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕陳柏霖、張榕容及王淨主演的電影《鬼才之道》昨在台北電影節神秘場首映，他們在片中化身厲鬼，劇組天天拜拜、發紅包當護身符，王淨每天花2、3小時「化鬼妝」，她佩服張榕容很厲害，卸妝速度比陳柏霖還要快，張榕容笑說自己收工速度超快，因為不想給導演任何補拍的機會。

張榕容（右）吐槽陳柏霖，說他若貼假鬍子出門被認出來會很糗。（記者胡舜翔攝）

陳柏霖飾演「鬼」的經紀人，造型充滿90年代的復古味，不但特別貼上假鬍子，還另外接髮，他透露是因為角色怕被認出來，所以很低調。問及現實中出門是否會特別變裝，陳柏霖表示自己不擔心被認出來，張榕容則吐槽：「要是你貼假鬍子被認出，會很糗！」

王淨與徐漢強合作《返校》票房破億，叫好又叫座，接下來她的《月老》、《關於我和鬼變成家人的那件事》成績同樣亮眼，外界評價「王淨」加「鬼」是破億票房保證。王淨謙虛地說：「這都是大家一起的，無論是誰來演都會很好啦！」

前作《返校》叫好又叫座，徐漢強暌違5年推出的《鬼》更受矚目，他坦言一直都很焦慮，但不會與《返校》比較，「《鬼》是我從零開始、原創的故事，對我來說就是盡力完成。」百白將《鬼》比喻為炸雞，「這是最好吃的東西，我保證超好看！」

王淨是殺青哭最慘的演員，她有感而發，表示《鬼》使她得到非常多的家人，在劇組獲得很多的愛；瘦瘦則稱與大家建立起革命情感，請影迷拭目以待。電影在8月7日上映。

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