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娛樂 最新消息

Lisa搖滾巨星「泰」愛國 砸錢封街拍MV

Lisa推出新歌《Rockstar》，造型相當前衛。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕國際天團BLACKPINK成員Lisa自立門戶後，正式推出最新單曲《Rockstar》，掀起全球關注；Lisa包下位於家鄉泰國曼谷的唐人街拍攝MV，且消息絲毫都沒有走漏，讓大家都嘖嘖稱奇。

Lisa的《Rockstar》在昨天推出，這是他成立個人經紀公司LLOUD及簽約RCA RECORDS後首支單曲，這首歌由共和世代的主唱萊恩泰德和Sam Homaee共同製作。

Lisa的《Rockstar》MV在泰國曼谷拍攝，包下整條唐人街。（翻攝自X）

MV在曼谷拍攝，Lisa稱霸這座城市，並致敬她的泰國文化及泰國街頭生活，也在歌詞中讚揚曼谷這美麗的城市，透過精湛的歌唱與饒舌及超派舞蹈展現她的全球頂級巨星風範。

據泰媒報導，Lisa拍攝地點是位在曼谷的耀華力路，這是當地唐人街最主要的道路，片中還可以看到深夜餐廳，水果車、刺青店等等，一看就知道是泰國，且泰媒信心滿滿，認為接下來耀華力路將成為外國觀光客必訪的朝聖地點，對旅遊業也是非常好的宣傳。

Lisa的《Rockstar》是她自立門戶後推出的首張單曲。（翻攝自X）

Lisa此次大規模封街，消息卻未外流，網路上議論紛紛，更有說法指出居民每人能收到2萬泰銖（約台幣1.7萬元）、路人1000泰銖（約台幣881元）作為封口費。不過泰媒訪問到當地居民，居民聲稱並沒有收到錢，目前尚未有官方說法。

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