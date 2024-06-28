告五人金曲廝殺樂團獎 演唱會攻歐洲 傻子與白痴放話奪5金就脫了

告五人入圍本屆金曲獎的最佳樂團，並宣布要在歐洲開唱。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第35屆金曲獎明晚在小巨蛋登場，本屆最佳樂團的競爭超級激烈，共有7團入圍堪稱是「死亡之組」；告五人與傻子與白痴分別入圍4項與5項金曲大獎，將與滅火器、露波合唱團、草東沒有派對、大象體操、麋先生爭搶最佳樂團。

傻子與白痴放話若5項全拿，要請主唱蔡維澤（前排右）脫衣慶功。（傻子與白痴提供）

告五人入圍最佳樂團、最佳華語專輯等4項大獎，近來在星馬舉辦「第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】」巡演，歌迷在點歌時以手舉牌應援，期待偶像能夠順利鍍金，每首歌的合唱都特別大聲，讓犬青在舞台上感動落淚。

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雲安也感性表示：「寫歌是一個常常要面對自己內心最深層的秘密、最深層的故事，在台上演出的時候，我們一起唱得那麼大聲，有一種我們彼此同步命運的時刻。」

告五人在14個月內完成了40場萬人演唱會，並宣布之後唱進歐洲，要在倫敦、巴塞隆納及巴黎演出。

傻子與白痴風光共獲得5項金曲入圍肯定，團員表示：「感謝評審肯定，會平常心面對，當然期待得獎，5項全拿最好。」不忘補充說明：「如果5項全拿，就請蔡維澤（主唱）代表脫了！」傻子與白痴8月將在Legacy Taipei及Legacy Taichung開唱。

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