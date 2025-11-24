自由電子報
娛樂 最新消息

白冰冰曾撞臉子瑜！41年前嫩照長這樣 真實心聲曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女子天團TWICE出道10年，終於在台灣開唱，台灣籍成員子瑜返鄉演出掀起高度話題。近日更有網友翻出白冰冰41年前的嫩照，誇讚她當年的美貌激似子瑜，對此白冰冰謙虛回應：「當年的我，實在不能比，從少不經事的表情可以看出，從貧困鄉村努力蹦出來的我，還略帶些鄉土氣。」

年約30歲的白冰冰已回台灣發展，陸續參演過不少戲劇。（白冰冰提供）年約30歲的白冰冰已回台灣發展，陸續參演過不少戲劇。（白冰冰提供）

TWICE回台開唱掀起熱烈迴響，對於被說撞臉子瑜，白冰冰深夜在臉書發文：「這幾天不斷的被稱讚我們兩人撞臉，並且說41年前的我，仙氣爆棚！真感謝網友的青睞，其實我自己仔細的比對之下，覺得青春洋溢的子瑜，經過練習生的嚴格訓練，美貌加上自帶巨星的氣場。」

白冰冰提到當年自己同樣在日本打拚，「忍受孤獨，嚴格訓練的我，就是不如子瑜的堅強與韌性！」

白冰冰進一步談及，當年在日本的受訓半途而廢，「以致後半輩子增添了好多的艱困與血淚，一樣是在外地打拼，勇敢的子瑜撐過來了，才有了今天的巨星風範！」

TWICE在台灣開唱，子瑜難掩喜悅心情。（翻攝IG）TWICE在台灣開唱，子瑜難掩喜悅心情。（翻攝IG）

如今看到子瑜在韓國闖出好成績，白冰冰誠摯送上祝福，「祝福她，以及TWICE一直扶搖直上，成為世界最閃亮的巨星！」

白冰冰最後感性補充，也謝謝網友的美言支持，讓平常已經不太修邊幅的她今後出門，得更慎重注意自己的外貌形象。

