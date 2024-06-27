晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝欣穎護愛王柏傑 緩頰酒駕事件不怪他

謝欣穎（左起）、項婕如、林柏宏、大飛出席《愛的噩夢》台北電影節星光首映，暢聊拍攝花絮。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕林柏宏、謝欣穎主演電影《愛的噩夢》昨在台北電影節首映，謝欣穎在男友王柏傑酒駕後，首度出席公開活動；被問酒駕一事，她強調王柏傑當天沒喝酒，但說太多感覺是藉口，最後淡淡的說：「沒有怪他，人沒事就好。」

《愛的噩夢》聚焦男女情感間的不忠貞與信任，謝欣穎面對男友酒駕鬧上新聞，開的還是她的車，雖然無奈，但坦言沒罵他，整件事也非「噩夢」，表示會調整好自己心態，一旁大飛跳出來解圍，直說意識到事件嚴重，會深刻檢討。

承接情侶信任問題，眾人被問是否有偷看過對方手機？謝欣穎簡單回說「小時候有，現在不會」，大飛直言「可以看我手機，但希望盡量不要這樣，畢竟會破壞信任和尊重。」

林柏宏被問此事，原先面有難色，後來坦言有當面問過是否能看對方手機，最後發現事有蹊蹺，苦笑稱：「有被劈過，但現在她過得很開心」，表示和對方維持普通朋友關係，直說不會特別刪掉對方。

在《愛》片中，林柏宏和謝欣穎有激情床戲，被問是否有克制情慾流動？導演廖明毅搞笑爆料林柏宏根本沒在克制，混音時發現有聲音，讓未看電影的林柏宏笑稱：「真的嗎？」畫面搞笑。

林柏宏說有先針對親密戲「穿衣服」排練，謝欣穎則表示因為是用iPhone拍攝，機器離很遠，拍戲還算自在，只是因為和林柏宏太熟，偶爾會笑場。《愛的噩夢》7月12日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中