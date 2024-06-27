謝欣穎護愛王柏傑 緩頰酒駕事件不怪他

謝欣穎（左起）、項婕如、林柏宏、大飛出席《愛的噩夢》台北電影節星光首映，暢聊拍攝花絮。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕林柏宏、謝欣穎主演電影《愛的噩夢》昨在台北電影節首映，謝欣穎在男友王柏傑酒駕後，首度出席公開活動；被問酒駕一事，她強調王柏傑當天沒喝酒，但說太多感覺是藉口，最後淡淡的說：「沒有怪他，人沒事就好。」

《愛的噩夢》聚焦男女情感間的不忠貞與信任，謝欣穎面對男友酒駕鬧上新聞，開的還是她的車，雖然無奈，但坦言沒罵他，整件事也非「噩夢」，表示會調整好自己心態，一旁大飛跳出來解圍，直說意識到事件嚴重，會深刻檢討。

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承接情侶信任問題，眾人被問是否有偷看過對方手機？謝欣穎簡單回說「小時候有，現在不會」，大飛直言「可以看我手機，但希望盡量不要這樣，畢竟會破壞信任和尊重。」

林柏宏被問此事，原先面有難色，後來坦言有當面問過是否能看對方手機，最後發現事有蹊蹺，苦笑稱：「有被劈過，但現在她過得很開心」，表示和對方維持普通朋友關係，直說不會特別刪掉對方。

在《愛》片中，林柏宏和謝欣穎有激情床戲，被問是否有克制情慾流動？導演廖明毅搞笑爆料林柏宏根本沒在克制，混音時發現有聲音，讓未看電影的林柏宏笑稱：「真的嗎？」畫面搞笑。

林柏宏說有先針對親密戲「穿衣服」排練，謝欣穎則表示因為是用iPhone拍攝，機器離很遠，拍戲還算自在，只是因為和林柏宏太熟，偶爾會笑場。《愛的噩夢》7月12日在台上映。

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