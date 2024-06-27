林柏宏兒時驚遇露鳥俠 逼看尿尿

謝麗金（左起）、林柏宏、曾沛慈宣傳台劇《都市懼集》，意外聊到遇過露鳥俠。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林柏宏、謝麗金、曾沛慈等人昨宣傳CATCHPLAY+新台劇《都市懼集》，戲裡各個角色都經歷不同的驚悚事件，意外聊到3人都曾遇過露鳥俠的經驗，林柏宏透露小學時，和朋友在公園玩耍，露鳥俠逼所有小孩圍成一圈坐下來，當眾「撒尿」給大家看。

他提到露鳥俠似乎精神異常，不讓現場小孩離開，林柏宏雖然年紀很小，卻記憶深刻，指出：「當時對方開始尿，大家就四處逃竄。」而他當下非常憤怒，邊跑還不忘見義勇為，對著露鳥俠大喊：「你不可以這樣！」

請繼續往下閱讀...

曾沛慈也是小學時遇見露鳥俠，她說當時和姊姊一起走在回家必經的巷子，突然有人騎機車停下來問路，沒想到講到一半突然打開風衣當場「獻寶」，還問：「妳們有看過這個嗎？」曾沛慈的姊姊意外回他「沒有」，她如今回想起來哭笑不得，但也坦言因此有了陰影，從此之後就不再走那條小巷。

此外，謝麗晶戲裡戲外都曾上演被跟蹤的橋段，謝麗金回想讀書時在牛肉麵店打工，過年卻沒拿到說好的雙倍薪水，讓她沮喪到一路哭回家，沒想到竟然遇上露鳥俠，對方打開披風外套，露出下體，頓時讓謝麗金又驚嚇又生氣，索性在巷口開始尖叫，把不滿都抒發出來，也引起周遭人群注意，露鳥俠趕緊逃之夭夭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法