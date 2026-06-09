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娛樂 最新消息

羅智強稱賴清德想辦誰只需「莫須有」 林智群嗆貪污就貪污

國民黨立委羅智強昨表示，已有17名在野黨立委有案在身，民進黨非常得意，要辦17名在野黨立委。（資料照）國民黨立委羅智強昨表示，已有17名在野黨立委有案在身，民進黨非常得意，要辦17名在野黨立委。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕無黨籍立委高金素梅涉嫌長期以人頭虛報助理、低薪高報等方式詐領立法院公費助理費，累計詐得助理費及相關補助787萬餘元。台北地檢署8日依貪污治罪條例提起公訴，並建請法院從重量處12年6月徒刑。

與高金素梅交情匪淺的國民黨立委羅智強昨晚表示，已有17名在野黨立委有案在身，民進黨非常得意，要辦17名在野黨立委；一方面追殺在野，一方面選擇性辦案，總統賴清德想要辦誰，「莫須有」3字就綽綽有餘。

對此，律師林智群今（9）日稍早在臉書發文引述《自由時報》報導表示：「你羅智強台北市議員當一當，不務正業跑去行腳，跑去選桃園市市長，不成之後再滾回台北市，也是賴清德逼你的嗎？這些藍白立法委員，真的是沒羞恥心欸。」

林智群說，地檢署偵辦了好幾年，起訴書好幾百頁，叫莫須有？貪污就貪污，還想把自己比為岳飛？岳你的懶覺！在野黨立法委員17個有案在身，你怎麼不說藍白就是一堆犯罪分子組成的犯罪集團？不貪污犯法很難嗎？

林智群指出，大家當保全、計程車司機，都要良民證，就你們立法委員不用？立法委員的道德標準比一般人還低欸，一堆選民不喜歡犯罪者，當自己鄰居，卻可以接受犯罪者當立法委員。

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