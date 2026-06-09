何篤霖卸《命運好好玩》主持棒 呂文婉：何嘗不是另一種幸福

何篤霖、陳亞蘭雙雙離開《命運好好玩》。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕長壽命理節目《命運好好玩》傳出主持群大洗牌，主持該節目長達22年靈魂人物何篤霖，與搭檔陳亞蘭因與製作單位調降酬勞談判破局，決定在合約結束後正式「畢業」。

資深媒體人呂文婉在臉書發文表示心裡其實有些感慨，也有些不捨，她說：「電視圈就是這樣，節目開開停停、主持人來來去去，本來就是再正常不過的事。尤其這幾年媒體環境變化太快，觀眾收視習慣改變，廣告預算分散，許多電視節目都經營得相當辛苦。沒有廣告商與業配的支持，再好的節目也得面對現實考驗。」

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對於《命運好好玩》能一路走過20多年，呂文婉指出真的非常不容易，雖然未來可能不再固定出現在錄影棚裡，但換了一種形式，依然陪伴著一路支持他的觀眾，「少了棚內錄影的忙碌，多了旅途中的自在；少了節目框架的限制，卻多了更真實的人生分享。」

對許多喜歡何篤霖的觀眾來說，呂文婉認為這或許不是告別，而是另一段精彩旅程的開始，「回頭想想，能夠在同一個節目裡陪伴觀眾超過20年，本身就是一件非常難得的事，何篤霖長年把歡笑、知識與陪伴帶給無數觀眾，也陪著許多人走過人生不同階段，他也該多留一些時間給自己，好好旅行、看看世界、享受生活、陪伴家人，何嘗不是另一種幸福？」

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