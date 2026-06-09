自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

何篤霖卸《命運好好玩》主持棒 呂文婉：何嘗不是另一種幸福

何篤霖、陳亞蘭雙雙離開《命運好好玩》。（資料照，記者陳逸寬攝）何篤霖、陳亞蘭雙雙離開《命運好好玩》。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕長壽命理節目《命運好好玩》傳出主持群大洗牌，主持該節目長達22年靈魂人物何篤霖，與搭檔陳亞蘭因與製作單位調降酬勞談判破局，決定在合約結束後正式「畢業」。

資深媒體人呂文婉在臉書發文表示心裡其實有些感慨，也有些不捨，她說：「電視圈就是這樣，節目開開停停、主持人來來去去，本來就是再正常不過的事。尤其這幾年媒體環境變化太快，觀眾收視習慣改變，廣告預算分散，許多電視節目都經營得相當辛苦。沒有廣告商與業配的支持，再好的節目也得面對現實考驗。」

對於《命運好好玩》能一路走過20多年，呂文婉指出真的非常不容易，雖然未來可能不再固定出現在錄影棚裡，但換了一種形式，依然陪伴著一路支持他的觀眾，「少了棚內錄影的忙碌，多了旅途中的自在；少了節目框架的限制，卻多了更真實的人生分享。」

對許多喜歡何篤霖的觀眾來說，呂文婉認為這或許不是告別，而是另一段精彩旅程的開始，「回頭想想，能夠在同一個節目裡陪伴觀眾超過20年，本身就是一件非常難得的事，何篤霖長年把歡笑、知識與陪伴帶給無數觀眾，也陪著許多人走過人生不同階段，他也該多留一些時間給自己，好好旅行、看看世界、享受生活、陪伴家人，何嘗不是另一種幸福？」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中