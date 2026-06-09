《鐵拳教育》「以牙還牙」掀論戰 韓媒曝最大爭議點

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《鐵拳教育》話題狂飆，帶來的熱度遠遠不只是「爽劇」這麼簡單；該劇從校園霸凌、毒品、少年犯罪到恐龍家長與教師權益崩壞，幾乎把近年南韓教育界最敏感的傷口一次掀開，讓觀眾看得又氣又糾結。

韓劇《鐵拳教育》上線後話題狂飆，將近年教育界最敏感的傷口一次掀開。（Netflix提供）

韓媒分析，《鐵拳教育》改編自爭議人氣網漫，從宣布翻拍開始就伴隨大量批評聲浪。不少人擔心原作涉及暴力、美化私刑以及部分敏感議題，可能引發更多爭論。然而正式上線後，劇情卻意外讓許多觀眾產生共鳴，尤其劇中描繪的校園霸凌、家長施壓教師、考卷外流與青少年犯罪等情節，被認為與現實社會高度重疊。

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由金武烈飾演的教權保護局督察官羅華振，彷彿校園版「超級英雄」，專門替受害者討回公道。每當惡學生、問題家長或失格教師遭到反擊時，觀眾都能獲得強烈的情緒宣洩，被不少網友形容是「血壓升高又停不下來的神劇」。

不過，《鐵拳教育》最大的爭議點也來自於此。劇情大量採用「以牙還牙」模式，加害者得親身體驗受害者曾承受的痛苦。有人認為這樣看得非常過癮，也有人質疑這樣的方式真的是教育嗎？相關討論甚至一路延燒到南韓教育界與家長圈。

值得一提的是，除了金武烈、李星民等實力派演員坐鎮外，秦基周、表志勳（P.O）以及劇中多位新生代演員也憑藉亮眼表現受到矚目。尤其多位飾演惡學生的年輕演員，演技逼真到讓觀眾怒火狂燒，成功成為話題焦點。

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