40歲澤尻英龍華曝素顏真面目 網嚇：原本長這樣嗎

澤尻英龍華時隔20年出寫真集。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕40歲日星澤尻英龍華近日推出時隔20年的全新寫真集《DAY OFF》，不只罕見公開近況，更因一系列最新照片掀起網路暴動。許多網友看到照片後當場愣住，紛紛驚呼：「她以前長這樣嗎？」、「差點認不出來！」

最新寫真集可說是澤尻近年最完整的一次自我揭露。從服裝、妝容到拍攝地點，全都由她親自操刀，甚至不避諱以近乎素顏的模樣入鏡，把最真實的生活狀態攤在鏡頭前。少了過去濃烈的女王氣場，反而多了幾分歷經風雨後的成熟韻味。

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澤尻英龍華40歲近照瘋傳。（翻攝自X）

照片曝光後，網路上出現兩極反應。有人大讚她依舊擁有驚人的明星氣場，臉蛋精緻到像雕刻品，也有人直呼和全盛時期相比變化不小，「久違看到澤尻真的嚇一跳」、「整個人氣質都不一樣了」。但更多人認為，40歲還能維持如此狀態，本身就是一種勝利。

比寫真集更讓網友震驚的，竟然是她日前上節目時，當主持人聊到名字時，她自然地表示：「因為我的本名就是澤尻英龍華。」令許多人直到現在才知道，這個充滿明星感的名字竟然不是藝名，而是真正的本名。

澤尻英龍華全新寫真集全靠自己操刀。（翻攝自X）

從昔日「話題女王」、日本演藝圈最具爭議性的女星之一，到如今帶著全新姿態重新出發，澤尻英龍華的一舉一動依舊能掀起高度關注。

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