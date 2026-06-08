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娛樂 最新消息

（獨）何篤霖陳亞蘭閃辭、徐乃麟節目喊停！資深監製抖業界殘酷內幕

由徐乃麟主持7年的《挑戰吧！大神》停錄。（資料照，記者王文麟攝）由徐乃麟主持7年的《挑戰吧！大神》停錄。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕邁入第22年的命理節目《命運好好玩》因時數砍半、要求減薪引發主持換代；由徐乃麟主持7年的《挑戰吧！大神》也傳出無預警停錄。針對老牌節目接連變天、主持人因薪酬協商不攏求去的現象，圈內資深監製陳三福接受本報訪問，無奈揭開影視寒冬內幕，直言：「這在圈內絕對不是首例！」

面對長壽節目相繼面臨轉型與停錄，陳三福指出，數位平台瓜分市場的趨勢幾乎是不可逆的。現在觀眾選擇更多，如果傳統電視內容還讓大家覺得似曾相識，根本引不起收看興趣。他直言，目前許多節目已改以「季」為單位規劃，就是為了加快節奏、掌握市場脈動，避免觀眾分不清是新播還是重播而流失。

「電視節目還是必須仰賴廣告收入，但以現在的收視率統計來講，要換到同等的廣告量幾乎很難，而且是逐年在下降。」陳三福坦言，觀眾流失直接衝擊廣告主投資意願，導致電視台承受巨大的經營壓力，每個節目都必須精算損益平衡。

何篤霖、陳亞蘭雙雙離開《命運好好玩》。（資料照，記者陳逸寬攝）何篤霖、陳亞蘭雙雙離開《命運好好玩》。（資料照，記者陳逸寬攝）

針對何篤霖與陳亞蘭因時段縮減、減薪協商無共識而選擇「畢業」退出，陳三福表示這類狀況在影劇圈屢見不鮮。他透露，當電視台無法平衡收支時，「不管是人員編制的縮編，或是主持人酬勞的彈性調整，都可能是必要採取的手段。」

22年《命運》爆砍薪換人，由小賴、湯鎮瑋老師接主持。（JET綜合台提供）22年《命運》爆砍薪換人，由小賴、湯鎮瑋老師接主持。（JET綜合台提供）

陳三福也提到，為了因應環境衝擊，現在節目從源頭企劃階段，就必須精準鎖定不同的收視族群，利用不同領域藝人的堅強粉絲群互相影響、擴權，力求在數位與傳統電視兩邊創造更多聲量與話題，才能在電視台、廣告主與觀眾之間找到生存空間。道出傳統電視台在洪流中不得不精打細算、斷尾求生的無奈。

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