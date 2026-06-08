威力彩8.3億今晚開獎 小孟老師點名4星座財神降臨

威力彩連續27期無人中頭彩，即將開獎的第115000046期，頭獎上看新台幣8.3億元。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕威力彩頭獎已連續27期槓龜，台彩今（8）日晚間即將開出第115000046期獎號，頭獎上看新台幣8.3億元，掀起全台彩迷關注。究竟今晚會不會誕生億萬富翁，還是頭獎持續累積衝向更高金額，成為熱門話題。

隨著頭獎金額飆破8億元大關，不少民眾紛紛搶買彩券，希望一夕翻身。命理專家小孟老師也特別點名12星座最新運勢，其中有幾個星座財運表現亮眼，被外界視為最有機會獲得幸運之神眷顧的熱門人選。

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從運勢分析來看，獅子座近期有「金錢貴人指點」，財運頗受看好；水瓶座則有「得到前賢指引」，財務運勢出現新契機；魔羯座則適合獲利了結、財務規劃；牡羊座投資布局多元，也有望迎來不錯收穫。

不過，小孟老師也提醒，彩券屬於機率遊戲，無論運勢再好都應理性投注，切勿因一時衝動而投入超出自身能力的金額。

以下為12星座最新運勢參考：

【牡羊座】

工作：擴張自身人脈

感情：多講情少講理

財運：投資標的多元

幸運色：果橙色

貴人：天秤座

小人：射手座

【金牛座】

工作：修正無理規範

感情：抱怨是致命傷

財運：學習精進知識

幸運色：葡萄柚色

貴人：水瓶座

小人：天秤座

【雙子座】

工作：注意謹言慎行

感情：熱情得到回應

財運：須制定新方向

幸運色：淺粉色

貴人：雙子座

小人：牡羊座

【巨蟹座】

工作：閒言不必留心

感情：頻出現爛桃花

財運：易得失心過重

幸運色：銀白色

貴人：牡羊座

小人：雙子座

【獅子座】

工作：不要過度自責

感情：誠意本該慎獨

財運：金錢貴人指點

幸運色：深棕色

貴人：處女座

小人：魔羯座

【處女座】

工作：全力投入工作

感情：有事當面說清

財運：設好停利停損

幸運色：果橙色

貴人：金牛座

小人：水瓶座

【天秤座】

工作：主動解決困難

感情：多打扮增魅力

財運：貪求恐增虧損

幸運色：茶綠色

貴人：天蠍座

小人：雙魚座

【天蠍座】

工作：狀態蒸蒸日上

感情：想走天長地久

財運：避開朋友借貸

幸運色：墨黑色

貴人：射手座

小人：金牛座

【射手座】

工作：工作不宜誇功

感情：多結識新對象

財運：深入財金知識

幸運色：星空色

貴人：雙魚座

小人：天蠍座

【魔羯座】

工作：順利解決困難

感情：情緒起伏較大

財運：獲利出場了結

幸運色：葡萄紫

貴人：魔羯座

小人：巨蟹座

【水瓶座】

工作：效率獲得讚賞

感情：感情付出較多

財運：得到前賢指引

幸運色：可可色

貴人：獅子座

小人：處女座

【雙魚座】

工作：理解客戶需求

感情：多加安慰對方

財運：檢視自身決策

幸運色：奶茶色

貴人：巨蟹座

小人：獅子座

民俗說法，僅供參考

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