鄧麗君逝世31年白紗笑容重現！金曲歌后唱將美聲勾回憶

鄧麗君雖逝世多年，但經典作品永流傳。（阿爾發音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「一代歌后」鄧麗君雖離世已31年，不過她的經典歌曲繼續流傳，包括彭佳慧、曹雅雯兩位金曲歌后，還有周蕙、林凡等實力歌手，昨（6日）晚在高雄流行音樂中心海音館一起參與第17屆高雄春天藝術節所推出的「但願人長久」鄧麗君經典回聲音樂會，與高雄市交響樂團合作，透過歌聲向鄧麗君致敬。

周蕙（右起）、林凡、彭佳慧、曹雅雯一起參與「但願人長久」演唱會。（阿爾發音樂提供）

周蕙歌聲充滿實力。（阿爾發音樂提供）

這次的音樂會以「經典回聲」為概念，一開場就以鄧麗君原聲演唱的《你怎麼說》揭開序幕，現場大螢幕還播放她生前的珍貴影像，立刻勾起粉絲無限回憶，4位演出歌手都精心打扮，周蕙還在頭飾上悉心插上鮮花滿天星，更有仙氣飄飄味道，她以好歌喉演唱《甜蜜蜜》、《月亮代表我的心》、《何日君再來》等歌曲，每一首都是鄧麗君的經典。

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林凡分享鄧麗君歌曲對她和家人的意義。（阿爾發音樂提供）

林凡在演唱《漫步人生路》前，分享兒時隨家人從馬來西亞檳城移居台灣的往事，坦言這首歌就像一家人的生命主題曲，周蕙也驚喜重返舞台與林凡合唱《一見你就笑》，更讓現場氣氛瞬間轉為歡樂。

彭佳慧今年再次入圍金曲歌后。（阿爾發音樂提供）

彭佳慧今年再次入圍金曲獎最佳華語女歌手，她演唱《路邊的花不要採》展現深厚唱功，隨後演唱《你怎麼說》時，與開場鄧麗君原聲形成巧妙呼應，另外演唱《我只在乎你》時，台上大螢幕同步播出鄧麗君歷年珍貴照片，甜美笑容讓粉絲難忘，現場也出現台下歌迷大合唱場面。

曹雅雯詮釋經典歌曲。（阿爾發音樂提供）

曹雅雯獻唱《空港》、《你在我心中》等歌曲，另外在演唱會尾聲唱到《但願人長久》時，大螢幕也播出鄧麗君昔日演唱會身穿白紗謝幕的珍貴畫面，熟悉的笑容再次感動觀眾，台下不少粉絲紛紛拭淚。

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