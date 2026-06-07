「花系列」女星爆「失憶不認得自己」 親揭內心最大痛苦

李之勤在《豆腐媽媽》飾演議長江俊翰的未婚妻「李珍妮」。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李之勤暌違5年重返八點檔，近來在民視《豆腐媽媽》飾演失憶女子「李珍妮」，角色外表溫柔恬淡，卻因失去過往記憶而對自己的身分充滿疑惑。她透露，自己一開始對於失憶者的心理狀態十分陌生，因此特別花時間研究相關資料，希望更貼近角色內心。

李之勤表示：「我發現失憶的人即使決定展開新生活，心中仍會有一種不安全感，因為不知道自己到底是誰，也不知道過去發生過什麼事。」在導演馮凱的建議下，她嘗試在「面對新生活」與「追尋過去真相」兩種複雜情緒中，為角色建立更多層次。

請繼續往下閱讀...

李之勤在《豆腐媽媽》飾演議長江俊翰的未婚妻「李珍妮」。（民視提供）

她進一步分享，除了溫柔與恬淡之外，自己也特別為李珍妮增加了開朗、明事理的一面，「她是刻意用輕鬆的態度面對全新的生活，但其實內心非常認真，也一直在尋找答案」。

為了詮釋這份獨立與堅強，李之勤更將自己年輕時赴美留學、獨自在紐約生活多年的經驗融入角色之中。她笑說：「當年很多事情都只能自己面對、自己解決，所以我把那段人生經驗帶進珍妮身上，讓她面對未知世界時能夠八面玲瓏、勇敢向前。」

李之勤（左）在《豆腐媽媽》與黃尚禾（右）飾演母子，但因失忘了自己有生過小孩。（民視提供）

隨著劇情推進，李珍妮失去的記憶也將逐步揭曉，而她的真實身分「李秋萍」究竟隱藏著什麼秘密，更成為觀眾關注焦點。李之勤坦言：「其實我自己也很期待後面的發展，因為很多答案都掌握在編劇手裡。」

劇中她將與黃尚禾、吳皓昇、江俊翰有大量對手戲，人物關係錯綜複雜，也將與陳仙梅陸續展開精彩交鋒。談到暌違五年重返八點檔，李之勤坦言既興奮又緊張，她笑說：「上一部八點檔已經是2021年的《黃金歲月》，最緊張的還是凱哥（導演馮凱）現場改詞的功力，這次重新進棚真的只能拚了！」

她也透露，近年拍攝作品多以影集為主，擁有較長時間可以讀本、設計角色與揣摩台詞，相較之下八點檔節奏快速，更考驗演員臨場反應，「真的很需要靠這幾位經驗豐富、演技精湛的男演員帶著我這位姐姐一起完成挑戰」。

值得一提的是，李之勤原本曾受邀演出《阿松與阿暖》，但因《豆腐媽媽》拍攝檔期重疊，最終忍痛辭演主要角色，她笑說：「雖然有點遺憾，但一切都是最好的安排。」

不過在導演郭春暉力邀下，李之勤仍特別跨刀客串演出《阿松與阿暖》幾集，劇中飾演作風強勢、要求嚴格的企業董事，與《豆腐媽媽》中陽光開朗的李珍妮形成強烈反差。她表示：「在《阿松與阿暖》裡比較嚴肅、有氣勢，跟現在的珍妮完全是兩個世界的人。」

從失憶後重新尋找人生方向的李珍妮，到氣場十足的企業董事，李之勤一次展現兩種截然不同的演技魅力，也讓觀眾看見她深厚的表演功力。

民視6月8日起黃金時段雙強檔接力播出，晚間8點《豆腐媽媽》、晚間9點15分播出《阿松與阿暖》。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法