《男公館》男男情愫升溫！ 羅宏正深情對望周予天 1眼神粉絲集體淪陷

羅宏正（右）、周予天在《男公館》有濃厚的曖昧關係。（艾瑞克艾斯提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕羅宏正、周予天在影集《男公館》角色有濃厚曖昧關係，兩人若有似無的情愫即將迎來關鍵進展，細膩充滿層次的互動，更讓觀眾直呼「每個眼神都有戲」、「CP感太強」。

近期網路論壇、社群平台及短影音中，兩人的曖昧片段屢登熱門，在先前OTT平台播出的劇情裡，角色間一次近距離互動與意味深長的對話，更引發觀眾瘋狂截圖，在網路上創下亮眼聲量。

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羅宏正、周予天先前受訪時分享，開拍前花了很多時間培養默契，以自然呈現角色從陌生到產生情愫的變化。羅宏正表示：「希望觀眾能感受到角色最真實的情緒流動。｣周予天則認為，這段關係最迷人之處在於角色內心的拉扯與成長，而非單純的情感設定。

隨著劇情進入後半段，兩人關係將迎來考驗與轉折。本週日晚間在三立都會台播出的最新內容，除了有令人臉紅心跳的互動，更將揭露彼此內心深藏的情感祕密。

《男公館》每週五晚間10點於Netflix台灣與愛奇藝國際版上架最新集數、每週日晚間11點於三立都會台播出；另有中華電信VOD、Hami Video、NOW TV（港澳）播出，新加坡Singtel TV則於6月8日開播。

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