獨生女男友22歲生日 「準丈人」陳奕迅飛法國力挺

陳奕迅（右二）日前和女兒陳康堤飛法國巴黎觀賞法國網球公開賽力挺香港網球一哥黃澤林。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕金曲歌王陳奕迅與徐濠縈所生21歲獨生女兒陳康堤，自今年4月大方認愛香港網球一哥黃澤林後，戀情一直備受關注。

香港網球名將黃澤林（左）昨日歡度22歲生日，陳康堤在IG限時動態祝福男友生日快樂。（翻攝自陳康堤IG）



陳康堤昨（6）日罕見在IG限時動態首度公開與男友甜蜜影片與合照，祝賀黃澤林22歲生日快樂。二人高調「放閃」舉動，閃盲一票網友，紛紛留言大讚小倆口非常甜蜜並送上祝福。而黃澤林除了轉發女友發文，也在IG分享感言，留言表示：「22，繼續享受，是好是壞，開心就可以了。」更配上陳奕迅歌曲《今天只做一件事》。

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黃澤林近日在英國比賽。（香港星島日報）

陳康堤與黃澤林戀情在2月曝光，一直到4月她才承認交往。沉浸在愛河中的陳康堤，愛得非常投入，日前在香港忙完《拉闊音樂會》後，隨即化身跟緊緊女友，與爸爸陳奕迅一同飛往法國現場支持黃澤林出戰法網賽事，可見黃澤林早已融入陳家中，並獲陳奕迅支持。

而黃澤林近日轉戰英國伯明罕挑戰賽，最終在16強止步。

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