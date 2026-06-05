玉木宏老婆驚曝「不能說的秘密」 木南晴夏女兒竟只小她6歲？

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由木南晴夏、高杉真宙攜手合作的日劇《今夜，在秘密的廚房》 ，是一部結合「戀愛」與「料理」元素的大人奇幻愛情故事。木南晴夏是「千秋王子」玉木宏的老婆，被問到「至今還沒向外界公開過的秘密」時，竟自爆：「我曾經演過瀧本美織的媽媽喔！」

《今夜，在秘密的廚房》木南晴夏。（friDay影音提供）

《今夜，在秘密的廚房》劇情描述原本應該擁有令人稱羨幸福婚姻的家庭主婦，長期遭受控制慾強烈的丈夫精神壓迫，在宛如地獄般的生活中，與突然出現在眼前、懷抱某個秘密的義大利料理主廚相遇，並在深夜廚房這個特別空間裡逐漸墜入愛河的故事。

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《今夜，在秘密的廚房》瀧本美織。（翻攝自X）

當被問到「至今還沒向外界公開過的秘密」時，40歲的木南晴夏透露自己曾經演過同戲34歲女星瀧本美織的媽媽，原來她曾在NHK晨間小說連續劇《幸福鐵板燒》中飾演女主角瀧本美織已故母親的角色，並以回憶畫面形式登場。木南打趣說：「雖然年齡差距有點奇怪，但她確實是我生的。」瀧本回想起當時，「拍攝期間其實沒有機會見到木南小姐，但我一直把她的照片當成『媽媽』看著來演戲。這次能以不同形式再次合作，我真的很開心！」

至於拍攝結束後，有沒有想在祕密的地方做什麼事？木南晴夏表示，希望有一天能在祕密地點體驗高空跳傘，她說：「這是我人生願望清單裡的其中一項，不過隨著年紀增長，膽子好像越來越小，所以想趁現在還有衝勁的時候去挑戰看看。」意外展現出熱愛冒險的一面。

《今夜，在秘密的廚房》木南晴夏、高杉真宙。（friDay影音提供）

高杉真宙則透露7月想要前往北海道大啖海鮮。表示：「我最小的弟弟住在北海道，所以一直覺得很不錯。在炎熱的夏天，一個人到涼爽的北海道旅行，盡情享受最喜歡的海鮮料理」。

此外，飾演義大利料理主廚Kei的高杉真宙還笑說：「這已經是我第3、4次演需要下廚的角色，每次都被要求接受特訓。不過當自己知道能做出好吃的東西，自炊也會變得很有趣。」他也補充本來就很喜歡接觸不知道的事物，非常期待能從料理指導老師那裡學到各種知識，以主廚的模樣站在拍攝現場。

《今夜，在秘密的廚房》木南晴夏、高杉真宙。（friDay影音提供）

木南晴夏則表示雖然自己也會稍微幫忙，但覺得真正辛苦的應該是演主廚的高杉真宙，所以最期待的其實就是他做出很好吃的料理，能夠現場一嚐美味。《今夜，在秘密的廚房》於friDay影音每週五同步跟播。

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