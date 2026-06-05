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娛樂 電影

諾蘭一出手就超神！《奧德賽》預售癱瘓美國售票系統「比搶演唱會還難」

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎大導克里斯多夫諾蘭執導的史詩新片《奧德賽》4日在北美預售開賣，不僅造成搶票潮，更一度癱瘓美國AMC與Fandango售票系統，連Regal Cinemas等平台也出現大規模塞車與當機。

克里斯多夫諾蘭新片《奧德賽》在北美預售開賣創佳績。（UIP提供）克里斯多夫諾蘭新片《奧德賽》在北美預售開賣創佳績。（UIP提供）

《奧德賽》製作成本高達2.5億美金（約台幣78.67億元），在美國目前被評定為R級（限制級）這也是諾蘭導演生涯中第五部R級電影，其他四部分別為《跟蹤》（1998）、《記憶拼圖》（2001）、《針鋒相對》（2002）以及《奧本海默》（2023）。

其實早在今年4月，該片就先在北美、英國共19家戲院率先展開IMAX 70mm膠卷版本預售，結果才開賣不久就立刻宣布完售，聲勢驚人。而隨著電影預售正式開賣也瞬間引爆搶票亂象。

綜合外媒報導，當《奧德賽》預售開賣後，包括Fandango、AMC與Regal Cinemas等戲院及平台的售票系統瞬間癱瘓，AMC甚至一度緊急關閉應用程式與網站，改以虛擬排隊系統應對龐大流量。

即便系統恢復後，仍有大量影迷回報結帳失敗、頁面當機與訂票中斷等問題，有觀眾甚至形容「搶《奧德賽》比搶演唱會門票還難」。同時，多地AMC影城也出現現場排隊人潮，自助售票機一度停擺，導致觀眾被迫改以人工排隊購票。《奧德賽》將於7月17日台美同步上映。

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