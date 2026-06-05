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娛樂 最新消息

陳國華女兒高中畢業 妻秀合照「難忘妳衝過避孕器」 網讚一家神容顏

資深音樂人陳國華與妻子Ivy育有一對兒女，近日大女兒米塔從高中畢業，Ivy除了祝福她年滿18歲成年，也透露當初女兒當年是意外懷上的。（圖擷自臉書）資深音樂人陳國華與妻子Ivy育有一對兒女，近日大女兒米塔從高中畢業，Ivy除了祝福她年滿18歲成年，也透露當初女兒當年是意外懷上的。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕資深音樂人陳國華與妻子Ivy育有一對兒女，近日大女兒米塔從高中畢業，Ivy除了祝福她年滿18歲成年，也透露當初女兒當年是意外懷上的，「妳戴著鋼盔衝過了避孕器，我晴天霹靂在廁所哭整夜…」，讓她感嘆時間真的過很快。網友則紛紛大讚「神容顏的一家人」、「女兒真的好美啊！」、

Ivy過去就時常在社群平台上分享日常生活，今晨她分享全家人參加了大女兒米塔的高中畢業典禮，並祝福她年滿18歲成年。Ivy也說，「轉眼之間你將要上大學惹～祝福你未來的日子精彩可期，我和老爸永遠愛你，直到閉上眼」。

Ivy也透露「很難忘19年前你戴著鋼盔衝過了避孕器，我晴天霹靂的在廁所裡哭了整夜⋯僅萬分之三的機率來當我的女兒」

這番發文也引發網友大讚，紛紛留言表示「神容顏的一家人」、「恭喜恭喜，吾家有女初長成，好美呢」、「跟媽媽一樣漂亮耶！」、「恭喜畢業快樂」、「女兒好美啊！」

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