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八點檔女星右眼視力慘跌剩0.5 急入院開刀...術後慘遭強制「側睡壓制」

梁佑南台大醫院開刀「右眼全包」。（翻攝自臉書）梁佑南台大醫院開刀「右眼全包」。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕56歲八點檔女星梁佑南驚傳住進台大醫院動眼睛手術，今（4日）開完刀後，她右眼包著大紗布、在病床上虛弱卻堅強地向大家報平安。原來她近來視力嚴重退化，看劇本時竟然「都霧霧的」，嚇得趕緊奔向醫院，沒想到一查竟然是右眼罹患了「黃斑部皺褶」，動手術成了唯一的救命稻草。好在手術順利，她樂觀表示：「如果順利的話，2天後就可以出院。」

消息一出引發外界諸多猜測，梁佑南趕緊跳出澄清：「我沒有白內障或青光眼，20多年前動眼睛雷射手術後，兩眼視之都不錯，都有1.0。」本以為從此一勞永逸，怎知今年初她看劇本開始覺得心有餘而力不足，一檢查發現右眼視力居然神速暴跌到只剩0.5。

經過精密診斷，醫生發現梁佑南的右眼黃斑部不對勁，她用超生動的比喻解釋：「正常的黃斑部應該是一個凹槽，結果我的黃斑部變成是有山丘、就突起，所以山丘要割除。」面對這座眼球裡的「不速之客」，醫生無奈一攤手，表示除了開刀，真的沒有其他辦法了。

回憶起被推進手術室的驚悚瞬間，梁佑南至今仍餘悸猶存，忍不住驚呼：「超級害怕，真的好痛。」更驚險的是，醫生在手術過程中，還意外發現她的右邊有裂開的傷口，導致她術後必須保持「側睡」姿勢來壓制傷口。好在梁佑南早有準備，笑稱：「媽姐和三太子的平安符我都有戴著。」在神明保佑與台大醫護的巧手下，手術順利圓滿。同為演員的寶貝女兒方琦也在社群平台貼心放閃、發文護駕：「大家別緊張～媽媽只是動了一個眼睛的小手術，我們全家都有來陪她，手術一切很順利圓滿！謝謝大家的關心和祝福。」對此，民視回應：「她目前請假，但很快就會回來《豆腐媽媽》劇組，大概2、3天後就可以正常拍戲。」

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