沈玉琳接薩泰爾主持！曾博恩回歸動向 官方「1句話」賣關子

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣現場喜劇龍頭薩泰爾娛樂再度顛覆市場想像！繼《夜夜秀》系列、《炎上》及《G8高峰會》等話題之作後，官方宣布全新現場大型喜劇節目《星期六晚上》即將於2026年6月6日在壹電視攝影棚正式開錄。消息一出，首集現場票券瞬間被秒殺一空，足見粉絲對這場全新喜劇風暴的超高期待。

走出血癌強勢復出，沈玉琳接薩泰爾新節目主持。（薩泰爾提供）

有別於過往《夜夜秀》深耕政治時事諷刺的路線，這次薩泰爾娛樂特別以美國長青喜劇《週六夜現場》（Saturday Night Live，簡稱SNL）為精神藍本，企圖在台灣開創截然不同的現場喜劇新格局。節目核心由喜劇短劇、人物模仿及現場音樂單元組成，演出形式則大膽涵蓋單口喜劇、音樂與舞蹈。除了有固定班底坐鎮，每集更將邀請特別嘉賓以主角身份參與量身訂製的單元企劃，展現中文喜劇的多樣面貌。

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首集主持人邀請到綜藝界資深大哥沈玉琳擔綱，這也是他繼去年在《炎上 曾博恩》中擔任炎上大將軍大受好評後，歷經血癌治療、成功康復，近期首度挑戰大型現場喜劇節目錄影。沈玉琳的歸來讓留言區瞬間沸騰，網友紛紛振奮歡呼，更有不少粉絲迫不及待狂問：「這次一樣會有潘老師嗎？」、「拜託我想再看一次老褓母！」足見其渾然天成的喜劇節奏多麼令人深信著迷。

《星期六晚上》首集主持人邀請沈玉琳擔綱。（薩泰爾提供）

除了沈玉琳之外，網友討論聲量最高的莫過於「曾博恩要回來了嗎？」對此，薩泰爾娛樂官方拋出了極具懸念的微妙回應，表示「曾博恩將會以與過往完全不同的形式參與《星期六晚上》」。這段神祕預告引發全網瘋狂推測，究竟他會坐鎮幕後製作、突襲特別單元，還是以截然不同的角色定位亮相？所有謎底只能等待節目開播後正式揭曉。

對於這幅全新版圖，薩泰爾娛樂感性表示，希望透過不同演出讓大眾明白，喜劇的世界遠不只有單口喜劇一種面貌，短劇、人物模仿、音樂與舞蹈等各式演出形式，都是現場喜劇的一部分，期盼藉此發展出屬於台灣獨特文化的喜劇風格。

《星期六晚上》將於6月起不定期於週六晚上進行現場錄製。隨著後續卡司持續規劃，薩泰爾娛樂也向各界廣發英雄帖，強調無論是有宣傳需求的演員、歌手、藝人，或是純粹對現場喜劇充滿熱情、主動想參與特定單元的創作者，皆歡迎主動洽詢。

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