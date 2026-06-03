瑜伽課分潤鬧翻！網友點出尼泊爾大師「死穴」 愛莉莎莎驚呼：跟我觀點最像

遭尼泊爾大師曬帳單痛罵，愛莉莎莎親吐跨國翻臉內幕。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕網紅愛莉莎莎與尼泊爾瑜伽大師拉傑（Raj Karmayogi）的線上課程分潤風波越演越烈。面對拉傑怒控「痛恨謊言」並曬出百萬帳單反擊，有網友剖析這場跨國大戰問題核心不在於一個「貪」字，而是大師的「小我與尊嚴」在作祟。此番言論隨即釣出愛莉莎莎本人深夜直呼「這跟我的觀點最像」，更親自揭開雙方關係在台灣一夕變調的真相。

有網友分析指出，拉傑大師身處男權地位較高且傳統純樸的尼泊爾，原本習慣以高高在上的指導者自居，面對來求學的年輕女性愛莉莎莎，自然放不下身段。然而大師在商業思維上較難理解，若沒有愛莉莎莎的行銷與操盤，這堂課根本不可能大賣，更無法體會「自己其實是主導權在女方手中的商業商品」。這種巨大的文化與身分認同衝擊，直接重創了大師的自尊心，才會讓錢財演變成象徵地位高低的爭端。

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愛莉莎莎原安排拉傑大師入住凱撒，未料不符合對方需求。（翻攝自IG）

對此，愛莉莎莎深表認同，坦言雙方關係確實是在來台灣之後才徹底惡化。她回憶在尼泊爾和印度時，自己安分扮演服從的學生，互動極為順暢；但一回到台灣，她切換成「製作人與導演」的身分，當大師必須反過來接受一個年輕女性的指導與糾正時，態度便產生了180度大轉變。

愛莉莎莎更心酸透露，來台期間自己為了大師「能屈能伸」，不僅點餐、換住宿全面配合，每天還像駱駝一樣幫忙搬行李與瑜伽墊，或許正因如此，才讓對方產生「她是下級、學生」的錯覺。此外，大師對於台灣線上課程平台清一色由女性主導的工作環境也感到相當不舒服。愛莉莎莎直言這場跨國紛爭的本質與貪婪無關，完全是對方傳統觀念與大男子主義的「小我、自尊心」問題。

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