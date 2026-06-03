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娛樂 最新消息

師大附中畢典太狂！ CORTIS、張員瑛跨海送祝福引暴動～ 網友嘆：現在回去重考高中還來得及嗎？

師大附中昨舉行畢業典禮，名人祝福影片環節，驚喜找來CORTIS成員趙雨凡、嚴成玹，以及IVE張員瑛。（翻攝自IG、本報資料照）師大附中昨舉行畢業典禮，名人祝福影片環節，驚喜找來CORTIS成員趙雨凡、嚴成玹，以及IVE張員瑛。（翻攝自IG、本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著畢業季到來，不少畢業典禮的畫面也陸續在各大社群平台曝光，其中最具話題性的莫過於昨天（2日）師大附中的畢典，在名人錄製祝福影片的環節，竟驚喜出現韓團CORTIS成員JAMES（趙雨凡）和 SEONGHYEON（嚴成玹），以及 IVE 成員張員瑛的祝福影片，三人以中文親口向學生祝賀：「師大附中畢業快樂」。

IVE張員瑛。（翻攝自Threads）IVE張員瑛。（翻攝自Threads）

影片一曝光，立刻在社群平台（如 Threads、Dcard）引發暴動，大批網友羨慕到瘋掉，紛紛朝聖留言：「這到底是什麼神級人脈？」、「最後悔沒考上附中的一天！」、「現在回去重考高中還來得及嗎？」、「原來簽售會還可以這樣玩喔？」、「老師也太好，這不是要花好幾萬嗎」、「捨得花這幾秒祝福自己的學生」、「完了真的要填附中」、「幹好扯，竟有人捨得拿自己的簽售時間祝福整屆畢業生」，大讚師大附中的老師真的太狂、太有誠意了！

CORTIS趙雨凡。（翻攝自Threads）CORTIS趙雨凡。（翻攝自Threads）

網友好奇，這兩位頂流K-POP偶像怎麼可能特別幫台灣的高中畢業錄製影片？從片中可以看出張員瑛是在簽售會現場，網友手推估應是有學生或老師去參加簽售會時，特別邀請他們說出祝福的話並拍下來。也有網友推測應該是畢籌會透過人脈才牽成這椿美事。

CORTIS嚴成玹。（翻攝自Threads）CORTIS嚴成玹。（翻攝自Threads）

不過，這也不是師大附中第一次「請到」韓星給予畢業祝福，去年師大附中則是邀請女團NMIXX的Sullyoon拍攝祝福影片。

NMIXX的Sullyoon。（翻攝自Threads）NMIXX的Sullyoon。（翻攝自Threads）

這份專屬於畢業生的最狂禮物，成功在全台掀起話題，成為今夏最熱血的校園焦點。但此例一開，也讓其他明星高中不免感到小小壓力，如何在有限的資源下玩出畢典新花樣，成了各校畢籌會接下來的甜蜜負擔。

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