橘老師看蕭薔組走音當場皺眉！不忍了直問「是故意的嗎？」

〔記者許世穎／台北報導〕被網友稱為「橘老師」的加拿大歌手兼聲樂老師Rozette本周六（6日）將在台舉辦演唱會。她經常在社群分析、評價華語歌手與選秀節目，今（2）日在台出席記者會，被問到最近話題不斷的《乘風2026》中，蕭薔組演唱《麥浪》的舞台表現，她看著影片竟忍不住皺眉問：「這是怎麼了？她們是故意的嗎？」反應相當直接。

橘老師本週六將首度在台舉辦演唱會。（寬宏提供）

蕭薔日前在節目中第三次公演中和其他藝人一同表演抖音神曲《麥浪》，雖然演唱大走音，但還是贏了范瑋琪組。橘老師看影片後好奇問「這是認真的舞台嗎？」當得知她們是演員而非專業歌手也給予肯定：「演員這樣唱歌很勇敢，如果是我去演戲，也會演得不好，可以想見她壓力很大。」

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橘老師曾表示很欣賞魏如萱，提到魏如萱在《歌手》被淘汰也遺憾表示「她被淘汰我很難過」，更大讚魏如萱又漂亮又有趣，「我真的很愛她，她第一次演出後我就立刻傳訊息給她，她在節目上的服裝、氛圍都很棒，而且很勇於嘗試。」

來台多次的橘老師昨天抵台，走在路上也被不少粉絲認出，她稱讚台灣粉絲很友善又謙虛，「我去西門町逛街，買了手搖飲，我平時都喝半糖，幫我做飲料的紳士做成全糖，他立刻幫我重做」。除了形容台灣人樂於互動、溝通，她也說台灣真的是很棒的地方，同時對台灣天氣讚不絕口，「我希望我一輩子的天氣都是這樣子！」

尤其在台灣不用給小費，橘老師笑說真的很瘋狂，更透露上次來台，雖然大家都說不用給小費，但她還是給了，「結果服務生追我追到樓下把錢還給我，服務真的有夠好。」

橘老師的「2026 Rozette:Take One Live In TAIPEI」將於本周六（6日）在台北國際會議中心舉行，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。

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