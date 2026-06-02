台灣嵐飯消費力驚人！昨刷爆綠界支付 換方式今又爆

台灣粉絲先是在昨天傍晚左右把綠界商業系統刷到上限，讓官方緊急換支付方式，但有網友發文提及「又不能付款了」，看得出台灣粉絲消費力驚人。（圖擷取自taipei.famikura-store）

〔即時新聞／綜合報導〕昨（1日）在社群平台「Threads」上，有網友發現FAMILY CLUB.STORE台北店上架了日本國民天團「ARASHI」嵐本次演唱會「We are ARASHI」的周邊，在奔相走告下，台灣粉絲先是在昨天傍晚左右把綠界商業系統刷到上限，讓官方緊急換支付方式，但有網友發文提及「又不能付款了」，看得出台灣粉絲消費力驚人。

許多嵐飯不約而同在曬出綠界「交易失敗」的截圖，據悉綠界支付因應「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」實施，設有商店支付上限，而台灣嵐飯在「熱情購買下」，不小心在傍晚前將這個上限「刷爆了」，導致想要下單的台灣嵐飯只能等跨日，或是選擇其他付款方式。

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在台灣嵐飯的大力相挺之下，目前完售商品有本次演唱會的ARASHI手燈，其餘皆還能購買，不過要注意想買要快，以免又達支付平台的收款上限，只能「望購物車興嘆」，等跨日才能順利結帳。

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