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娛樂 最新消息

馬英九家人聲請輔助宣告 作家馮光遠曝被女兒酸老人痴呆

前總統馬英九。（資料照）前總統馬英九。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬英九基金會上週針對前執行長蕭旭岑、王光慈涉侵佔一事提告，今（2）日有媒體報導指兩人曾對外宣稱的台商捐款，基金會清查帳目後發現捐款人並沒有台商背景，引發質疑。

對於相關報導，蕭旭岑聲明本案已進入司法程序，他願意配合司法調查，相信這些有心人士跟部分媒體的造謠抹黑，最終會得到釐清。

稍早作家馮光遠表示，馬英九基金會這次的鬧劇，其實正面的影響不少，就以他為例，因為本月底有美國行，與在華府的女兒這陣子電話增加了，透露她習慣在鬥嘴時候，用「你老人痴呆了啊你？」

如今，馮光遠可以理直氣壯地回女兒：「喂，人家馬英九他們都用老人失智這個詞了耶，妳有點水準好不好？」

而馬英九的家人向法院聲請「輔助宣告」，最關鍵的步驟就是交由醫院進行專業的精神與心智狀態鑑定。根據精神科醫師楊聰財指出，法院受理案件後，通常會委託精神科醫師進行精神鑑定，再透過記憶力、理解力、判斷力等7大能力評估，作為鑑定當事人是否具備處理自身事務能力的重要依據。

什麼是輔助宣告？根據衛福部桃園醫院衛教資料表示，當家中的長輩因為失智，判斷事情的能力變差時，可能無法管理自己的錢，甚至容易被騙，這時候民眾可以向法院聲請「輔助宣告」。輔助宣告意指，當長輩還有一點判斷能力，但有些事情需要幫忙，法院會選一位「輔 助人」來協助長輩做某些決定，長輩自己還是可以處理大部分的事情，輔助人像是長輩的幫手。

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