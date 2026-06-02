45歲孫淑媚碩士學位到手 她揭最大幕後功臣：真的不容易

〔娛樂頻道／綜合報導〕45歲的台語歌后孫淑媚自世新大學傳播管理學系碩士在職專班畢業，認真向學的精神被粉絲讚爆，卻因為配戴碩士帽的方式遭指「錯誤示範」，昨也親自發聲致歉。出道超過30年的孫淑媚，14歲憑藉歌唱比賽發跡，當年曾採訪她的媒體人呂文婉，對於孫淑媚媽媽的教育方式印象深刻，有感而發表示：「外表或許可以靠保養維持，但一個人的氣質、底蘊與神采，騙不了人。孫淑媚活成自己想要的樣子，這才是最令人佩服的地方。」

孫淑媚獲碩士學位，展現終身學習的精神。（翻攝臉書）

呂文婉透露，孫淑媚出道那一年，她曾南下採訪因歌唱節目爆紅的孫淑媚，由於孫淑媚當時仍在上學，最後由孫媽媽代為接受採訪，「孫媽媽給我的印象非常深刻，淳樸、率真、很好相處，有什麼說什麼。」談起女兒時，孫媽媽驕傲表示：「淑媚從小就特別愛唱歌，伴唱帶一放下去，她自己就開始唱了。」後來更積極栽培女兒找老師學歌藝，四處參加比賽，拿獎金、贏家電。

請繼續往下閱讀...

而讓呂文婉印象最深刻的是，孫媽媽當年曾說：「再怎麼愛唱歌，該讀的書還是要讀。」即使女兒年紀輕輕就爆紅，她依然認為教育不能中斷，課業不能荒廢。

呂文婉認為，多年後回頭看，這份堅持真的不容易。孫淑媚一路在不同領域持續奮鬥，除了獲得金曲獎台語歌后的肯定，近年在戲劇與電影也有亮眼表現，《陽光女子合唱團》更交出票房7.7億元的亮眼成績。孫淑媚取得碩士學位的消息，呂文婉非常欽佩她數十年如一日的自律、學習與成長，以及始終認真面對人生的態度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法