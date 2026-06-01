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娛樂 最新消息

劉德華愛妻朱麗蒨被野生捕獲 60歲真實狀態零濾鏡曝光

劉德華（右）妻子朱麗倩多年來一直甘願做天王背後的女人，生活極之低調，日前被目擊樸素到超市購物（左圖左）。（香港星島日報）劉德華（右）妻子朱麗倩多年來一直甘願做天王背後的女人，生活極之低調，日前被目擊樸素到超市購物（左圖左）。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港「天王」劉德華妻子朱麗倩今年4月6日剛滿60歲，自從嫁給劉德華後，多年來一直甘願做天王背後的女人，生活極之低調，是丈夫最強大的後盾。

近日，有網友在香港一間超級市場幸運地偶遇這位極少露面的天王嫂，並拍下了朱麗倩的最新照片，引發熱議。從網友分享照片中可見，朱麗倩當時正在超市內專心購物，其中一張照片中，她身處食品或家品區，正仔細端詳貨架上商品，另一張則顯示她在蔬果區前，似乎在為家人挑選新鮮食材。

當天，朱麗倩戴著口罩，一頭烏黑柔順長髮依舊亮眼，整個人非常有氣質。在路人零濾鏡的鏡頭下，清晰可見朱麗倩皮膚非常白皙光滑，充滿光澤，完全看不出真實年齡已經60歲，保養得宜的狀態令人驚嘆。

在裝扮方面，朱麗倩貫徹其低調作風，當天身穿簡單白色T恤，搭配黑色休閒褲和白色運動鞋，肩背實用大容量手袋，打扮輕便又隨意，完全沒有任何炫富奢華感，完美配合她「天王背後女人」賢淑人設。她在超市內認真採購，疑為添購美食和日用品。

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