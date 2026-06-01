《愛你致死不渝》續寫票房奇蹟猛飆破億！連3週越賣越好 創44年罕見紀錄

〔記者許世穎／綜合報導〕口碑驚悚片《愛你致死不渝》（Obsession）持續在北美創下票房奇蹟！上週末（5月29日至31日）上映邁入第三週，不僅沒有受新片衝擊，票房反而再度逆勢成長，以2640萬美金（約台幣8.3億元）蟬聯票房亞軍，北美累積票房更正式突破1億美金（約台幣31.43億元）大關。

口碑驚悚片《愛你致死不渝》持續在北美創下票房奇蹟，票房衝破1億美金。（翻攝自電影官網）

《愛你致死不渝》堪稱今年最令人意外的票房黑馬之一，北美上映後呈現罕見的「倒吃甘蔗」走勢，首週開出亮眼成績拿下票房冠軍後，第二週票房不減反增39%，第三週更較前一週再成長10%。在《後室》上映前夕，本片甚至於上週三及週四（5月27、28日）逆襲重返北美單日票房冠軍寶座，展現驚人的長尾效應。

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即使上週末面對《後室》強勢來襲，兩部驚悚電影不但沒有互相瓜分觀眾，反而同步吸引大批影迷進場，成為北美戲院最熱門的兩部作品。根據發行片商焦點影業（環球的子公司）統計，《愛你致死不渝》成為自1982年經典科幻電影《E.T.外星人》以來，首部在非假期檔期仍能連續於上映第二週與第三週實現票房成長的電影，寫下44年來罕見紀錄。

截至目前為止，《愛你致死不渝》北美累積票房已達1.06億美金（約台幣33.32億元），全球票房則來到1.48億美金（約台幣46.52億元）。更驚人的是，本片製作成本僅100萬美金（約台幣3143萬元），如今票房已暴衝超過百倍，成為今年投資報酬率最高的原創電影之一，也再次證明中低成本恐怖片依然擁有驚人的市場爆發力。

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