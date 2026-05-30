遭《歌手》淘汰認了錯誤！魏如萱唯一遺憾曝光

魏如萱在節目中唱了《末路狂花》。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌后魏如萱昨晚參加歌唱節目《歌手2026》，演唱林宥嘉的經典歌曲《心酸》遭到淘汰，成為本季第二位離開舞台的歌手。賽後她在社群發文坦然面對結果，並分享演出時的一段小插曲。

魏如萱透露，在演唱《心酸》時唱錯最後一句歌詞，原本的「我曾擁有你」，被她唱成了「我們曾相愛」。

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對於這個失誤，她不但沒有懊惱，反而幽默表示：「哎呀，我太喜歡這個失誤了，或許那一刻，是潛意識讓我這樣唱出來的。」

魏如萱也分享自己的音樂理念，一直以來都喜歡瑕疵，因為那才是最真實、獨一無二的模樣，「完美從來不是我追求的事情」。

魏如萱提到，《歌手2026》採直播形式演出，沒有重來、沒有修音，也沒有剪接，因此舞台上的緊張、失誤、感動與遺憾，全都是真實呈現。

談到遭淘汰的心情，魏如萱坦言唯一有些捨不得的是，無法再繼續透過節目唱歌給喜歡她的觀眾聽，「謝謝你們，替我緊張，替我開心。」

她表示能帶著《末路狂花》與《心酸》站上《歌手2026》的舞台，已經覺得很好玩也很滿足，最後更向支持她的歌迷道謝，「謝謝能被你們擁有。」

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