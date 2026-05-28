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簡沛恩遭性騷「幫妳通一通」 公開證據喊告噁男：讓法律教你尊重女性

51歲簡沛恩年過半百保養得宜，近日竟遭不肖人士留言性騷擾。（翻攝自臉書）51歲簡沛恩年過半百保養得宜，近日竟遭不肖人士留言性騷擾。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕51歲本土劇女星簡沛恩近日分享日常護齒的內容時遭言語性騷擾，竟有網友留言寫下「我可以幫妳通一通」、「如果妳不舒服的不只是牙齒」等猥褻字句，讓她深感不舒服瞬間氣炸，火速截圖存證並揚言提告，撂下狠話「讓法律教你如何尊重女性！」

簡沛恩25日在社群分享日常保養牙齒的相關內容，並標註「大姐姐日常保養」，未料貼文下方卻出現1名網友留下帶有性暗示的留言，包括「我可以幫妳通一通」，以及「如果妳不舒服的不只是牙齒」等語句，明顯涉及不當騷擾，令她大感不適且火冒三丈。

簡沛恩氣得公開截圖存證，強硬表示若不刪除猥褻留言，將循法律途徑處理。（經馬賽克處理，翻攝自臉書）簡沛恩氣得公開截圖存證，強硬表示若不刪除猥褻留言，將循法律途徑處理。（經馬賽克處理，翻攝自臉書）

隨後，簡沛恩火速保存相關證據，同時在社群限時動態中公開截圖，痛批該名網友躲在螢幕背後恣意發言，「不要以為躲在螢幕背後就可以寫出不尊重女性的話。」她也強硬表示已經完成存證，要求在3小時內刪除留言，否則將循法律途徑處理，「讓法律教你如何尊重女性！」話音剛落，該則騷擾留言隨即遭到刪除，恫嚇效果顯著。

事實上，簡沛恩2013年拍完《路長情更長》後，逐漸淡出演藝圈轉而經營副業，曾創下單月3000多萬元營收佳績，51歲的她至今維持凍齡外貌，對單身生活也相當坦然，過去更曾公開談論生死規劃與植葬想法，豁達人生觀備受關注，如今卻因1則猥褻留言再度成為話題焦點。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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