正妹發聲15萬人搶聽還代言內衣 幕後掌舵人竟是江蕙推手
虛擬歌手Anor推出MV，引起網友好奇討論。（喜歡音樂提供
〔記者陳慧玲／台北報導〕近期網路出現亮眼正妹Anor，濃眉大眼，高唱《Are you ready for me》已累積15萬人次觀看，不僅如此，還搶下內衣代言，讓網友好奇她的身分。
原來Anor是AI虛擬歌手，幕後掌舵人是天后江蕙過去唱片、演唱會的重要推手陳子鴻，Anor除了推出《Are you ready for me》與《時差》兩首歌，最新上線歌曲則是《丟石頭》。這不是一首憤怒宣戰的歌曲，而是一首帶著蒼涼與療癒感的「自我覺醒之歌」。歌曲核心講述人在面對外界批判、嘲諷、霸凌與誤解時，如何把那些負面能量，轉化成繼續往前走的力量。
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虛擬歌手Anor除了推出新歌，也拿下內衣代言。（喜歡音樂提供）
詞曲創作者陳子鴻以「Healing Inspirational Pop」療癒勵志流行為主軸，透過歌曲反映社會現況，提到作為各行各業的先驅，最容易成為目標箭靶，但如果過不去這個痛，怎能走到巔峰？
虛擬歌手Anor新歌MV使用許多AI技術。（喜歡音樂提供）
Anor的《丟石頭》MV挑戰大量高難度AI技術，包括「唱跳＋對嘴＋運鏡同步」、「鏡像反射同步」等技術，另外Anor也搶下內衣品牌「黛莉貝爾 Daily Belle」合作代言，娛樂產業與AI科技將全面接軌。